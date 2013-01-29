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Erdoğan hız tutkunuymuş

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Başbakan Erdoğan'ı, milli ralliciler Burcu Çetinkaya ve Özlem Akgüç araçlarıyla karşıladı

29 Ocak 2013 09:32

Başbakan Tayyip Erdoğan, Katar'da yarış arabalarıyla kendisini karşılayan Türk rallicilerin araçlarını inceledi. Başbakan'a Erdoğan eskiden hız tutkunu olduğunu söyleyerek, "Yalnız bu konuda karım beni çok ürküttü. Ben çünkü eskiden biraz sürat yapardım" dedi.

Başbakan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Doha'da Katar Emiri Şeyh Hamad Bir Halife El Tabi ve Katar Başbakanı Hamad Bin Casım El Tani ile görüşecek olan Başbakan’ı, kalacağı otelin kapısında, Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nın Katar'da düzenlenen birinci ayağını kazanan Türk ralliciler Burcu Çetinkaya ve Özlem Akgüç, yarış arabalarıyla birlikte karşıladı.

Başbakan Erdoğan rallicilerin araçlarını inceledi ve rallicilerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, gazetecilerin ralliyle ilgilenip ilgilenmediğini sorması üzerine şu diyaloglar yaşandı:

Erdoğan: Yok, artık o kadar riskli işlere girmiyorum.

Emine Erdoğan: Siyasette rallli yapıyor artık.

Erdoğan: Yalnız bu konuda karım beni çok ürküttü. Ben çünkü eskiden biraz sürat yapardım.

Emine Erdoğan: Çok, çok hızlı kullanırdı. Korkudan mahvolurdum.

Erdoğan: Yok, şimdi artık korumaların arkasında 110-120’yle gidiyoruz.

Burcu Çetinkaya-Özlem Akgüç ikilisi, 26 Mart'ta Ortadoğu Şampiyonası’nın Kuveyt ayağında yarışacak.

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