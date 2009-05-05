Erdoğan: Hiç bir şey bu katliamı mazur gösteremez

"Hiç bir töre, hiç bir gelenek, hiç bir anlayış bu katliamı mazur gösteremez"



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyünde 44 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar aldığımız bilgiler, saldırının bir terör saldırısı olmadığına, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığına işaret ediyor. Çocuklara silah doğrultmak, savunmasız, masum insanları katletmek, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar menfurdur, insanlık dışıdır" dedi.



Erdoğan, Partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasına, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili bilgi vererek başladı.



Grup toplantısını, Mardin'de yaşanan "insanlık dışı saldırının" neden olduğu büyük üzüntüyle açtıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki bir düğün merasiminde yapılan saldırı sonucu, 17'si kadın, 6'sı çocuk ve 21'i erkek olmak üzere 44 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız ise şu anda yaralı. Olaydan hemen sonra bizler, gerek güvenlik güçlerimizi, gerek sağlık ekiplerimizi Bilge Köyüne göndermek suretiyle yakın takiple süreci izlemeye başladık.



Gece geç saatlere kadar, gerek İçişleri Bakanım, gerek Vali, Kaymakam, Jandarma Alay Komutanımız, Jandarma Genel Komutanımızla irtibat halinde süreci izledik. Bu sabah saat 08.00'de de İçişleri Bakanımız, Tarım ve Köyişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Mardin milletvekillerimizle birlikte Mardin'e gittiler ve olay yerine gitmek suretiyle oradaki vatandaşlarımızla hemhal oldular. Gerekli bilgileri orada yerinde aldılar ve almaya devam ediyorlar. Şu anda da oradalar.



Şu ana kadar aldığımız bilgiler, saldırının bir terör saldırısı olmadığına, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığına işaret ediyor. Ancak, tabii bunlar bizim acımızı hafifletmiyor. Düğün yapan, bir mutlu anı yaşayan insanlara, namaz kılan insanlara, 3 yaşındaki -hatta ölenlerin içinde 1 yaşındaki çocuk da var- bu çocuklara silah doğrultmak, savunmasız, masum insanları katletmek, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar menfurdur, insanlık dışıdır."



Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın verdiği bilgiye göre, 8 zanlının gözaltına alındığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zanlılarla ölenlerin soy isimlerinin aynı olması da cinayetin acımasızlığını bir kat daha artırıyor. Hiç bir töre, hiç bir gelenek, hiç bir anlayış bu katliamı mazur gösteremez. İnsanlıktan nasibini alamamış saldırganlar, hiç bir gerekçenin arkasına sığınamazlar. Ve eğer varsa, vicdanlarının altında ezileceklerine de ben inanıyorum. Ben inanıyorum ki bu vicdan, onların bu acıyı dindirmelerine müsade etmez, eğer varsa.



Bu olay; inanıyorum ki tüm Türkiye'de çok farklı yankı uyandırıyor. O da olumsuz bir gelenek anlayışının ve 'töre, töre, töre...' diyerek yıllar yılı ülkemize ödettiği bedel. Bu acı, bunun, açık ve net faturası olmuştur.



Bu olay vesilesiyle bir kez daha bölgedeki üniversitelerimizi, medya kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, eğitim kurumlarını, kanaat önderlerini göreve davet ediyorum. Bu tür olayların uzun ve orta vadede tekrar yaşanmaması için herkes toplumsal sorumluluğunu yerine getirmelidir."



Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tüm millete başsağlığı diledi.



