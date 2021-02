Erdoğan: Reformları çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz; 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında da, "Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır" diye konuştu.

Video konferans yöntemiyle katıldığı Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerinde konuşan Erdoğan, "Her ne kadar belediye noktasında farklı bir durumda olsak da merkezi yönetim olarak Ankara'ya yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz" dedi.

Sözlerine, "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir hayırları başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor" diye devam eden Erdoğan, "Hizmet edenlerin üzerine iftira ile saldıran kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını görmezden gelenlerin ipini pazara çıkarmakta kararlayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini göstermektedir" diye konuştu.

Erdoğan, "Ne Avrupa'yla ne Amerika'yla, ne Rusya'yla ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunmuyor" dedi.

Erdoğan buradaki törende yaptığı konuşmasının ardından yine video konferans yoluyla Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılışına katıldı. Erdoğan burada, "TOBB otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış töreninde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan herkes tebrik ediyorum. Temel alt yapı durumu kötü olan Başkent için çok çalıştık, eski belediye başkanlarımızın emeği de görmezden gelinemez. Her ne kadar belediye noktasında farklı bir durumda olsak da merkezi yönetim olarak Ankara'ya yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

“Daha önce açtığımız, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları ile yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı yatırımların bazılarıdır.”

“Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin bölünmüş yollarıyla hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de, çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini, hangi yalan ve iftira kampanyalarının yürütüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. İnsan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler hatta yapılan kimi yanlışlar yok mudur? Elbette vardır ama vicdan sahibi herkes Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyük mesafe kat ettiğini kabul edecektir. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir hayırları başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Hizmet edenlerin üzerine iftira ile saldıran, kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlayız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. En büyük şerefin milletimize eser kazandırma inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

“Biz Türkiye'yi her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu. Hatta yaptığımız okullara öğrenci, açtığımız hastanelere hasta, açtığımız yollara araç bulunamayacağını iddia ediyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zemininin kötülüğünden kuşların göç güzergâhında olduğuna kadar envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Halbuki şimdi açıp kuşların göç haritasına baktığınızda asıl güzergâhın yeni havalimanı değil eski havalimanı üzerinden geçtiğini görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşasını engellemek için atmadıkları takla kalmadı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp bu proje artık dört kuleden ibarettir deyip zil takıp oynadıklarını unutmadık. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşıma sorsunlar.”

"Barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz su akan vatandaşımıza sorsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar sefil bir zihniyetten bahsediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körüyüz diyebilirler. Türkiye bu anlayışa rağmen 2023 hedefine ulaşacaktır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bölgemizde yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ediyor."

"18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Dünya koronavirüs salgını ile başlayan sağlık krizinin daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evirildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu döneme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomik olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının önümüze takoz olarak koyulma senaryoları işe yaramamıştır. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Tüm hesaplarımızı buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini göstermektedir."

"Ne Avrupa'yla ne Amerika'yla, ne Rusya'yla ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sıkıntımız bulunmuyor".

"Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi buna layık olduğu için yapıyoruz."

"Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız."

Erdoğan'ın Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılışında gerçekleştirdiği açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Batılı ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yollardır kullandığı teknolojiler söz konusu Türkiye olunca hemen çevre düşmanı ilan ediliyor. Burada asıl gayenin Türkiye’nin enerji yatırımlarının baltalanması olduğunu biliyoruz. Doğa çevre gibi insanlını ortak kavramlarının arkası karanlık birçok marjinallerin operasyonu haline getirilmesine izin vermedik vermeyeceğiz."