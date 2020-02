Isparta'da Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Her gencimizi potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum" dedi.

Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen operasyonalra ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Fırat kalkanı, zeytin dalı, idolib operasyonuyla oyunlarını bozduk, Fıratın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu sene Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2227'nci yılını geride bıraktık. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Çanakkale'den, doğudaki işgal girişimlerine, Kurtuluş Savaşı'na kadar en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde topluca kıyama kalktık. FETÖ'nün hainlerinin gecenin karanlığına gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor. Sınırımızın dışındaki teröristler derahat uyuyamıyor, biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadığın edeceğiz.

"Biz göklerde dalganan bayrağımızın destanını okuyarak büyüdük, şimdide onun destanını yazmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.



"Nüfus kağıtlarınızdaki isimleriniz farklı olabilir ama milletimizin gönlünde sizler mehmetçiksiniz. En yüksek rütbeli subaydan en düşük rütbeye kadar tamamının adı mehmetçiktir.

"Şuanda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu olan bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz günümüzün ihtiyaçlaırna uygun bir personel sayısına ulaştırmaktır. bugün göreve başlayan 4 binin üzerinde uzman arkadaşımızla önemli bir adıma imza atıyoruz.

"Önemli olan milletimizin ruhundaki askerlik sevgisini canlı tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda askerliğini mazeretsiz olarak yapanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırdı.



"Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının peygamber ocağının havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum.

"Şuanda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri isabetli olmuştur.

"Ekonomide son dönemde bir takım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da en büyük 13. ülke olduğumuz gerçeği değişmiyor"

"Birilerinin artık ayağa kalkamaz hale getirdikelrini sandığı TSK'nın ansıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hâlâ şaşkınlıklarını üzerlerindne atamadı.

"Geriye baktığımızda üzüntüyle gördüğümüz dönemler oldu, bu durumu kader olarak görmedik, hep daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştık.

"Bugün ülkemiz, dost düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul ediliyor. Türkiyenin artan itibarına ve samimi sevgiye şahit olabilirsiniz. Ekonomide bir takım spekülatif ataklara maruz kalsakta küresel ölçekte 17. ekonomi olduğumuz gerçeği değişmiyor. Ülkemize bulaştırılmaya çalışan bu şerri hayra tebdil edeceğiz.

"TSK, darbe girişimi gibi son derece ağır bir travma yaşarken ardı ardına gerçekleştirdiği operasyonlarla gücünü ispat etmiştir.

"Birileri milletimizin moralini bozmak için senaryodaki figüranlık rollerinden vazgeçmiyor olsa da türkiye 2023 hedefine ulaşmaktan vazgeçmiyor.

"Yeni nesillere yönetim sisteminden uluslararası ilişkilere değin her alanda yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayan bir ülke bırakıyoruz



"Ülkemize komik sebeplere yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenlerin kendileri olduğunu göstereceğiz. Bize kapatılan her kapıya karşı 10 kapı açacak, bize çıkartılan her 10 zorluğa 10 kolaylık yaratacağız.