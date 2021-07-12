Erdoğan: Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. " Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor" diyen Erdoğan gençlere, "Lütfen ne kendine ne de devletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin" diye seslendi.

Konuşmasının başında dün 26.'ncı yıldönümü olan Srebrenitsa Soykırımı'na değinen Erdoğan, "Boşnak kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya devam ediyor" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında ise, "Avrupası'ndan Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları demokrasi özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefeti hedef aldı

Erdoğan şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerleri gözeten sivil toplum kuruluşlarına yönelik algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform (Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) bünyesinde tesis edilen dayanışmayı çok kıymetli buluyorum. Hayatın farklı kulvarlarında hak adalet özgürlük mücadelesi veren insanlar olarak merhum Akif’in bir asıl önce işaret ettiği şu hakikati gayet iyi biliyoruz; ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ Siyasette de sivil toplumda da sosyal hayatta da başarının anahtarı birlik beraberlik vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir. Sivil toplum kuruluşlarımızın bir taraftan hayırda yarışırken diğer yandan da birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır emrine uygun şekilde güç birliği yapması bu bakımdan çok değerlidir. Böylece hem gönüllü teşekküllerimizi hedef alan karalama kampanyası karşısında daha muhkem bir set kurulacak hem de gençlerimize yönelik çalışmaların etkinlik ve verimliliği artacaktır. Tabii bunun için öncelikle muhatap olduğumuz gençlerimizin beklenti ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor.

Önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Oysa geçlerle ilgili yazan politika üreten hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya yaftalamaya onları hafife almaya hakkı yoktur. "

"Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor"

"Sivil toplum kuruluşlarımızın programlarına katılmanın yanında bir süredir ülkemizin dört bir yanındaki genç kardeşlerimizi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Kütüphane söyleşileriyle hem gençlerimizi dinliyoruz hem ülkemizin meselelerini konuşuyor hem de Türkiye'nin geleceğine dair karşılıklı hayallerimizi paylaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Diyarbakırlı genç bir kardeşimiz Yusuf'un davetine icabetle son buluşmamızı Diyarbakır Sur içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı Erzurumlu gençlerle yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek il ziyaretlerimiz, gerek kütüphanelerdeki bu teati ile gençlerimizle bir araya gelip hasbihal etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerle her buluşmamızda hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Ufku açık pırıl pırıl gençlere sahibiz" sözlerini kaydetti.

"Ne diyorlar 'ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikâyet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor araştırıyor Türkiye ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor" diyen Erdoğan, "Uluslararası müsabakalarda genç sporcularımız zirveyi kimseye kaptırmıyor. Haziranda madalya sayısı 54'ü geçti" diyerek gençleri tebrik etti.

"Lütfen ne kendine ne de devletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin"

Erdoğan gençlere, "Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum. Lütfen ne kendine ne de devletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına cesaretinizi kırmasına, enerjisini heba etmesine izin vermeyin. Her biriniz inşallah çok önemli sorumluluklar üstelenerek ülkemize aşka şevkle hizmet edeceksiniz" diye seslendi.

Erdoğan, "İnancınızla, ahlakınızla, vicdanınızla, birikiminizle çalışkanlığınızla mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına ben inanıyorum" dedi.