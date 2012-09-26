Erdoğan: Hepimiz Neşet Ertaş gibi garibiz; trilyonlar, makamlar boş...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Neşet Ertaş'ın cenazesinde yaptığı konuşmasında, "Hepimiz Neşet Ertaş gibi garibiz trilyonlar, makamlar boş... yolun açık olsun diyorum üstat, Allah’a emanet ol" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra hepiniz bize döndürüleceksiniz. Şu anda huzurunuzda işte bir nefis, çok değerli dostumuz ağabeyimiz kardeşimiz ozanımız bozlakçımız, türküde gerçekten öncü isim Neşet Ertaş musalla taşında.

Artık sözü yok. Sadece bize nasihatı var. İşte bende sizler gibi yaşadım, sazımla sözümle hepsini ortaya koydum.

İşte şimdi bende nefsimi sahibine teslim ettim.

Üstat hep garip ifadesini kullanmıştır. Çünkü o bu yalan dünyaya da garip olarak bakıyordu. Garip geldik garip gideceğiz. Hepimiz aslında garibiz. Yani trilyonlar milyonlar makamlar mevkiiler boş. Gidilecek olan yer malum. İki metreküp bir kabir ve o kabirde geldiği aslına dönecek. Çünkü biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz.

Çeşitli toplantılar vesilesiyle toplantılarda bir arada olduk. Ben artık bu sazın susmasından öte inşallah devamını da yetiştirdiklerinden bekliyoruz. Çünkü bunlara çok ihtiyacımız var. O birliğe, beraberlik çağrısına çok ihtiyacımız var. Temennim odur ki rabbim cennetiyle şereflendirir. Öncelikle ailesinin milletimizin başı sağ olsun diyorum ve rahmet dileklerimizi burada toplanan cemaatle de ortaya bir gerçek konuyor. Sevgi büyük, sevenler çok. Yolun açık olsun diyorum üstat, Allah’a emanet ol.

Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra cenazeye katılan bazı vatandaşlar Başbakan'ı alkışladı.