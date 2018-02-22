Erdoğan: Hep hayıflanıyorum, demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim, öğretim ve kültür konusunda nispeten geri kaldıklarını belirterek, "Hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız" dedi.

Erdoğan, ana sınıfından itibaren lise yılları boyunca öğrencilerin eğilimleriyle ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Beştepe'de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kültür ve sanat, ekonomi ve savunma sanayii kadar önemlidir. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için çalışırken kültür ve sanatı da ihmal edemeyiz.

Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Güçlü bir envantere sahibiz. Bu büyük brikimin ışığında yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız.

Şimdi birileri yine bu sözlerimize bakarak bizi Batı düşmanlığıyla itham edecek. Bizim kimseye düşmanlığımız yoktur. Dünyada nerede güzel olan bir şey varsa onu bulmak ve değerlendirmek olmakla mükellef olduğumuza inanıyoruz. Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik konuşan olmanın bilinciyle yönümüzü geleceğe çevirdik.

Kaza ve kaderin sahibi rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nisbetinde çalışarak kaderin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Coğrafyamızın içinde bulunduğu durumu kadere giden yolda bir işaret bir ikaz olarak görüyoruz. Daima en iyisini umarak ancak en kötüsüne de hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz. Bu sabah itibariyle Afrin savaşında 1829 teröristi Mehmedimiz etkisiz hale getirdi. Bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz.

Bugün gelişmiş ülkelerin spordan sanata kadar her alanda anaokulundan itibaren çocukların ilgilerini tespit etmeye yönelik sistemler kurduklarını görüyoruz. Ülkemizde benzer bir anlayışı hayata geçirmeye inanıyorum.

Ana sınıfından itibaren lise yılları boyunca öğrencilerin eğilimleri ile ilgili çalışmalar sürdürmeliyiz. Evlatlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Çalışmaksa, bizim milletimizin çalışkanlığının örneği çok az bulunur.

Eksiklikleri, insan keşfetme ve yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Saldım çayıra mevlam kayıra mantığıyla bu işlerin içinden çıkamayız. Eğitim-öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geri kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız.

Gençlerimizdeki heyecanı, şevki gördükçe geleceğimiz konusundaki umudum katlanarak artıyor. 2019'dan itibaren bu konularda da Türkiye yeni bir döneme girecektir.