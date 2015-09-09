Erdoğan: Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu siyasi hareket illegal görüntü vermeye başlamıştır!

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğu, doğu tüm bu bölgelerdeki hendeklerin kazıldığı yerler, buralarda kulklanılan iş makinaları hangi belediyeye ait? Bu makinalar hangi belediye tarafından kiralanmış? Bu belediyeler tarafından hendek kazılıyor. Döşenen mayınlar kimin talimatıyla yapılıyor? Talimatı ben mi veriyorum, Başbakan mı? Yoksa sırtını teröriste dayayanlar mı veriyor?" dedi.

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in ABD merkezli Vice News’e yaptığı açıklamada, "Cizre'deki çatışma ortamını hatırlatarak "Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz" sözlerini de eleştiren Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanları iç savaştan bahsedebilir ya da milletvekili bu ülkede nasıl bir iç savaştan bahsedebilir? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Aldığı yetki dağdaki teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

'Terör örgütünün arkasında olduğu siyasi hareket illegal görüntü vermeye başlamıştır'

HDP'ye yönelik de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu bu siyasi hareket de tamamen illegal görüntü vermeye başlamıştır. Belli saatler arasında sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde bu eş başkanlar gösteri yapmak istediler. Hatta şu anda hükümette olan bir bakan da bir eyleme girişmek istemiş. Şunu bilmeliler ki hukuk neyi gerektiriyorsa hükümet bunun gereğini yerine getirir. Sıfatınız ne olursa olsun" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Diyalogların geliştirilmesi gerekiyor. Bugün de Kıbrıs konusunu da ele aldık. Mülteciler konusundaki müsbet tavrı takdirle karşılıyoruz. Avrupa'nın mültecilere kendi konforunu bozmadan yaklaşma tavrı ahlaki değildir. Mülteciler sorununun ana kaynağı Suriye rejimidir. Bu göç akınından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir.

Irak ve Suriyeli mülteciler olarak 2 milyon insanı ülkemizde misafir ediyoruz. Ülkemiz malesef Avrupa Birliği'nden maddi katkıyı almamıştır.

'Kimi siyasetçilerin söylemleri, yürütülen mücadeleyi zorlaştırıyor'

Terör her gün yeni canlar almaya devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kimi siyasetçilerin söylemleri, yürütülen mücadeleyi zorlaştırıyor. Bu durum karşısında kendisine siyasetçi diyen, TBMM üyesi olan herkesin sorumlu olması gerekiyor. "Size yazık olur, karşılık vermek hakkınızdır, onları anasından doğduğuna pişman edin" sözleri ülkenin sokaklarını yeniden ateşe boğmak isteyen bir zihniyetin dili olabilir. Türkiye'nin sorumlu siyasetçilere ihtiyacı var.

Parti binasına yapılan saldırıları tasvip etmiyorum, kınıyorum. Bana göre yanlış yapılıyor. Onların da kamu binalarına, vatandaşlarımıza, kamunun araçlarına, vatandaşların araçlarına karşı duyarlılık göstermelerini bekliyorum. Onlardan böyle bir şey göremedik. Tabutların içinde silah taşıyanlar var. Bunlar camileri, okulları yakacak kadar ileri gittiler.

'Camilerimizi, okullarımızı yakacak kadar ileri gitmişlerdir '

Belediye Başkanları iç savaştan bahsedebilir ya da milletvekili ülkede nasıl bir iç savaştan bahsedebilir? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Aldığı yetki dağdaki teröristlerdir.

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Güneydoğu, doğu tüm bu bölgelerdeki hendeklerin kazıldığı yerler, buralarda kulklanılan iş makinaları hangi belediyeye ait? Bu makinalar hangi belediye tarafından kiralanmış? Bu belediyeler tarafından hendek kazılıyor. Döşenen mayınlar kimin talimatıyla yapılıyor? Talimatı ben mi veriyorum, Başbakan mı? Yoksa sırtını teröriste dayayanlar mı veriyor? Bu hendekleri kapatan ise valiliklerimiz, kaymakamlıklarımızdır. Bunlar camilerimizi, okullarımızı yakacak kadar ambulanslarımızı kurşunlayacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunların talimatını Tayyip Erdoğan mı, Başbakan mı veriyor? Yoksa kendileri mi veriyor?

'Terörün yanında saf tutarsanız onun bedelini ödersiniz'

Yaşanan durumu Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yükleyerek sorumluluklarından kaçmaya çalışıyorlar.

Bir kez daha sesleniyorum. Tercihinizi yapın. Mücadelenizi demokrasiyle mi silahla, kanla mı yöneteceksiniz? Terörün yanında saf tutarsanız onun bedelini ödersiniz.

Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bu bölücü Terör örgütü sizin temsilciniz olamaz. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu bu siyasi hareket de tamamen illegal görüntü vermeye başlamıştır. Belli saatler arasında sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde bu eş başkanlar gösteri yapmak istediler. Hatta şuanda hükümette olan bir bakan da bir eyleme girişmek istemiş. Şunu bilmeliler ki hukuk neyi gerektiriyorsa hükümet bunun gereğini yerine getirir. Sıfatınız ne olursa olsun. Bu sözlerim sadece bölücü örgütün güdümündeki parti için değil son günlerde ciddi savrulma yaşayan diğer parti için de. Siyasette hesaplaşma yeri sokak değil sandıktır.

Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı devletine güvenmeye davet ediyorum. Devlet olarak millet olarka bu ateşi ülkemizin her tarafına yaymak isteyenlerin oyununa izin vermeyeceğiz.

Türkiye hem terörle mücadeleyi sürdürecek hem de gelişmeye, güçlenmeye, 2023 hedeflerine ilerlemeye devam edecektir. Milletimize ve kendi kitlelerine sağduyu çağrııs yapanlara teşekkür ediyorum.

Bir kez daha tüm şehitlerimize başsağlığı diliyorum."