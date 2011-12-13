Erdoğan hem yılın kişisi, hem en az popüleri

T24 -

En az popülerler listesinde de başta

Açık arayla önde bitirdi

Derginin ''Yılın Kişisini'' belirlemek için açtığı anket için oy verme işlemi sona erdi. Buna göre Erdoğan, 122 bin 931 oy toplayarak birinci oldu. Erdoğan'ı, 74 bin 415 oyla ünlü futbolcu Lionel Messi takip ederken, üçüncü sırada ise 61 bin 388 oyla, Wall Street protestolarıyla ortaya çıkan toplumun ''Yüzde 99''u kavramı yer aldı.Başbakan Erdoğan, ilginç bir şekilde, anketin ''en popüler'' listesinde olduğu gibi, ''en az popülerler'' listesinde de başı çekti. Erdoğan, ''en az popülerler'' listesinde 180 bin 564 oyla ilk sırayı alırken, ikinci sırada 34 bin 489 oyla ''yüzde 1'', üçüncü sırada ise 28 bin 366 oyla, kızını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp beraat eden Casey Anthony bulunuyor.ABD Başkanı Barack Obama da ankete göre hem popüler hem de değil. Obama, ''en popülerler'' listesinde 11 bin 165 oyla 11'inci sırada yer alırken, ''en az popülerler'' listesinde de 15 bin 462 oyla 10'uncu sırada anketi tamamladı.''En popülerler'' listesinde üçüncü sıradaki ''yüzde 99'', ''en az popülerler'' listesinde de 6'ncı sırayı aldı. Time dergisinin internet sitesinde yer alan, ''Time'ın Yılın Kişisi Anketi İçin Halkın Tercihi Recep Tayyip Erdoğan'' başlıklı yazıda, ''Erdoğan'ın İslami demokrasinin temsilcisi olarak methedildiği, Türkiye'nin dünyanın ikinci en hızlı büyüyen ekonomisi konumuna ulaşmasına katkı sağladığı ve Maryland Üniversitesi'nin anketine göre, Arap olmamasına rağmen, Araplar arasında en fazla hayranlık duyulan dünya lideri olduğu'' belirtildi.''Erdoğan'ın diplomatik misyonlarının, bir rock yıldızını bile kıskandırabilecek ölçüde, coşkulu kalabalıkları bir araya getirdiği'' kaydedilen yazıda, Başbakan Erdoğan'ın Time'ın ''Yılın Kişisi'' anketini açık arayla önde bitirdiğine işaret edilerek, ''Görülüyor ki Erdoğan, internet üzerinden popülerlik yarışmalarında da çok iyi'' ifadesi kullanıldı.Time dergisi her yıl, ''Yılın kişisi'' kim olmalı anketi yapıyor. Ancak dergi, ''Yılın Kişisi'' olarak kapağına koyacağı ismi kendisi belirliyor.Örneğin, geçen yıl da Başbakan Erdoğan Time'ın anketinde uzun süre birinci sırada yer almış, son dakika Wikileaks'in kurucusu Julien Assange ilk sıraya yükselmiş, ancak bu isim tartışmalara neden olmuştu.Time dergisi editörleri ise ankette birinci olan Assange'ı değil, kendi editoryal kararı olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ''Yılın kişisi'' olarak kapağına yerleştirmişti. Dergi, ''2011 yılının kişisi'' kararını bu hafta içerisinde açıklayacak.