Erdoğan: Hem şehir tiyatrosundan maaş alacaksın, hem de diziden para alacaksın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tiyatroların özelleştirilmesiyle ilgili kararı eleştirenlere tepki göstererek, "Bunlar sanatı toplum için yapmazlar. Sanatı sanat için yaparlar. Hem şehir tiyatrosundan maaş olacak, sonra dizide oynayacak para alacak, nemalanacak" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AKP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

‘’Yurtiçinde ve yurtdışında Ak Parti hakkında yorumlar yapılıyor. Önyargıyla hareket ettiler. Asılsız iddiaları, karalamaya çalışanları gördük ve hepsini alt üst ettik.Her türlü demokrasi dışı müdahaleye göğüs gerdik. AB'ye tam üyelik için en kararlı adınları attık. Tavizsiz şekilde kararlılıkla yürüdük. Çetelerin kirli girişimlerine karlı çıktık. Hiçbir ayrımın içinde olmadık.Biz tek millet dedik, tek bayrak dedik. Kimsenin dinine göre davranmadık.

‘Kimsenin kılık kıyafetine karışmadık’

‘’Biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Kimsenin kılık kıyafetine karışmadık karışmayız.’’

‘75 milyonun güvencesiyiz’

‘Yediğini içtiğine karışmadık, karışmayız, karışmak isteyeni de engelleriz.75 milyonun yaşam güvencesi elimizdedir. Düşünce özgürlüğünü genişleştik.’’

4+4+4 eğitim sistemi

‘’İstediğin yere çocuğunu gönderebileceksin, ayrım olmayacak. İşte biz bu adımı attık.Her yerden "Allah sizden razı olsun" cümlelerini duyuyorum. Muhalefetin genel başkanı, eğer dürüstsen hukukta bir kaide var; iddianı ispatla mükellefsin.

20 milyar bir yolsuzluk varsa, hangi belge var neye göre bundan bahsediyorsun. Bu iddiayı ispatlayamazsan bu bizim lugatımıza çirkin bir şekilde oturur.Çünkü sen bu kadar dürüst bir iktidara çamur atamazsın. Seni Kahramanmaraş'ta münferit ilan ediyorum.

‘Hem şehir tiyatrosundan maaş alacaksın hem de diziden para alacaksın’

''Tiyatro tartışması değildir. Mesele çok başka. Kendilerine küçük rant alanları oluşturmuş seçkincilerin millete tepeden bakma meselesidir.Bunlar tanzimattan bugüne kadar her şeyi kendilerinin bildiğini iddia ederler. Bunlar kendi ürettiklerinin yüksek sanat olduğunu iddia ederler.Bu seçkinciler sanatın tapusunun kendi ellerinde olduklarını zannederler. Bunlar sanatı toplum için yapmazlar. Sanatı sanat için yaparlar…

Bunlar kendi kast sistemlerine başkalarının girmesine asla izin vermezler. Hem şehir tiyatrosundan maaş olacak, sonra dizide oynayacak para alacak, nemalanacak.

Niyetlerini açık etmeye başladılar. Rahmetli Cem Karaca zamanında bunlara gerekli cevabı verdi: "Bunlar aydın değil, bunlar yarım porsiyon aydın" dedi.

Sanattan sadece kendileri anlar. Milletin kültürünü beğenmezler.Yıllarca karikatürlerle aşağıladılar milleti. Finansmanı devletten aldılar, milleti aşağıladılar. Geçen sene devlet tiyatrosuna harcanan para 140 milyon TL. Gelir ise 4 milyon TL.

Kusura bakmasınlar. Çok bilmiş tavırlarıyla, millete parmak sallayarak azarlama dönemi atık geride kaldı. Halkı bir kaşık suda boğma dönemleri geride kaldı. Milleti küçümseme, milleti hizaya sokan dönemi geride kaldı.

Tarihe kavuştu. Milletin parasını, vergisini alıp ondan sonra da milletin tercihlerini aşağılama dönemi kapandı. Buyursunlar sırtlarını artık devlete değil o aşağıladıkları millete dayasınlar.Biz diyoruz ki özgürce hareket et. Biz sahneleri size tahsis ederiz, destekleriz ama şu ana kadar alıştığınız sistem olmayacak. Senaryoları beğenirsek sponsor da ayarlarız.

‘Devlet sahneden çekiliyor’

Özel olun, özerk olun. Artık devlet tiyatro sahnesinden çekiliyor. Buydun siz tiyatro sahnesine kalın. Tahrik umutları tükenince tahkire başladılar.

'TSK'ya yapılan hakaretler kendini bilmezliktir'

‘’TSK'ya yapılan hakaretler kendini bilmezliktir. Nam salmış bir orduya ağzı alınmayacak hakaretler yapmak saygısızlıktır. Ordunun şerefli mensuplarına yapılan hakaretler ahlaksızlıktır, kendini bilmezliktir. Yarım porsiyon aydın zihniyeti işte budur.''