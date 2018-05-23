"Erdoğan, HDP ve İyi Parti barajı aşarsa, C planını devreye sokacak; yeniden seçim kararı alınabilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, HDP ve İyi Parti'nin barajı aşması durumunda C planını devreye sokacağı, buna bağlı olarak yeniden seçim kararının alınabileceği iddia edildi.

Erdoğan’a sunulan raporda, İyi Parti’nin barajı aşma ihtimalinin yüksek olduğu tespitinin yer aldığı ileri sürüldü. Raporda, HDP ve İyi Parti’nin barajı aşması halinde AKP’nin 220 ile 240 milletvekili çıkarabileceğinin ifade edildiği öne sürüldü. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çoğunluğu yitirmesi halinde Erdoğan’ın “C Planı” olarak yeniden seçim kararı alabileceği iddia edildi.

ANKA haber ajansı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından ortaya çıkacak olası farklı sonuçlara yönelik AKP kulislerini kaynak göstererek bir haber hazırladı. Haberde, Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerini riske atmamak ve çoğunluğu kaybetmemek için “A” planını devreye soktuğu, hükümet ve partinin ağır toplarını seçim bölgelerinde ve değişik illerde liste başı yaptığı belirtildi.

Haberde, “AKP Meclis’te yine aynı çoğunluğu yakalarsa liste başı olan bazı mevcut bakanlar istifa edip, kabinede görev alacak. Kulislerde, en az 10 milletvekilinin istifa ederek kabineye gireceği yorumları yapılıyor” denildi. H

Haberde şunlar kaydedildi:

A planı: Önce Meclis

AKP, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de Meclis’te çoğunluğu sağlamak için planlar ve stratejiler uyguluyor. HDP ve İYİ Parti’nin seçimde barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.

Milletvekili listeleri hazırlanmadan önce Erdoğan’a sunulan raporda, HDP’nin barajı aşabileceği ve MHP oylarının yüzde 70’inin İYİ Parti’ye geçtiğinin belirtildiği öğrenildi.

Erdoğan'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de kazanma planı

Raporda, “HDP Güneydoğu’da hala güçlü. Barajı aşma ihtimali çok yüksek. Kürt oylarımız Güneydoğu’da düşebilir. Adaylar bu illerde belirleyici olacaktır. İYİ Parti MHP’den yüzde 70 oy alıyor. Anketlere göre, MHP’den İYİ Parti’ye büyük oranda kayma var. Barajı aşma ihtimali yüksek. HDP ve İYİ Parti barajı aşarsa AKP 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefet partilerin toplam milletvekili sayıları 340’ın üzerinde görülüyor anketlere göre. Aday profilleri önemli” denildi.

Erdoğan’ın, milletvekili listesini bu raporda yer alan bilgileri dikkate alarak hazırlandığı belirtildi.

B planı: İstifa et, Külliye'ye geç

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, AKP’nin milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde de duruluyor.

Seçimden sonra Erdoğan’ın listeye göre, en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedildi. AKP kulislerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdulhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.

C planı: Yine seçim

AKP'nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse “C” Planı devreye girecek. Erdoğan’ın, çok ihtimal vermese de en son planı yeniden seçime gitmek. AKP kulislerinde, “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısında ki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis’te hiçbir kanun çıkmaz” değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.