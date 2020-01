Erdoğan hayranı Fransız piyanist, piyano festivalinde

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'de sanat çevrelerinde mafyavari hareket eden, siyasetten nemalanan bir grup olduğuna yönelik sözleriyle dikkati çeken ve her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hayranlığını dile getiren Fransız piyanist Stephane Blet, yarın Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nde konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sanat yönetmenliğini orkestra şefi Gürer Aykal\'ın üstlendiği, her yıl sanatseverler tarafından heyecanla beklenen festival, klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok müzisyeni ağırlıyor. Festivalde bu yıl, Türkiye\'deki sanat çevrelerine eleştirileriyle gündeme gelen Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet de 5 Kasım akşamı konser verecek. Geçen yıl sanat çevrelerine yönelik sözleriyle dikkati çeken Blet, Türk müzik dünyasında mafyavari hareket eden bir \'çete\' olduğunu belirttiği açıklamasında şöyle dedi:

\"Maalesef sanat dünyası bunların tekelinde. Türkiye\'yi, mevcut hükümeti eleştirmiyorsanız ve Türk halkını küçük düşürmüyorsanız, Türkiye\'deki bu mafya size engel oluyor. Bu sözde sanatçılar tüm dünyada, Türkiye\'de zulüm ve baskı gördüklerini söyleyerek ünleniyor. Dünyada mazlum, baskı gören sanatçı olarak konserler verip, bundan besleniyor ve ödül alıyorlar. Türkiye\'ye olan sevgim şaşırtıcı bir şekilde dünyada değil ama Türkiye\'de engel unsuru oldu. Türkiye\'yi sevdiğim için cezalandırılıyorum.\"

\"SİYASETTEN NEMALANIYORLAR\"

Türkiye\'de sanat çevrelerinde siyasetten nemalanan ve inanmadığınız şeyleri söylemeye zorlayan birtakım insanlar olduğunu belirten Blet, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

\"Türkiye Cumhurbaşkanı\'na büyük saygı duyduğumu ilk günden beri dile getiriyorum. Müzik çevrelerinden bir takım kişiler bunu kabullenemiyor. Bana hükümete karşı bildiriler imzalatmak istediler. Reddettim. Bu yüzden beni cezalandırdılar. Ben bunu kabullenemiyorum. Size söylediklerini yapmayı reddederseniz sizi cezalandırıyorlar. Bana iki sebep söylendi. İlki Türkiye\'ye duyduğum sevgi. Türkiye\'yi ve cumhurbaşkanını eleştirmeyi reddetmem. İkincisi de Filistin davasına sempatiyle bakmam. Eğer dediklerini yapmazsanız, hükümeti eleştirmez, cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kötü konuşmazsanız sahneyle çıkmanızı engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kural falan da tanımıyorlar.\"

ERDOĞAN, BLET\'İN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen yıl 4 Nisan\'da katıldığı Kızılay Genel Kurulu\'nda, Stephane Blet\'in medyada yer alan ifadelerine dikkat çekti. Erdoğan genel kuruldaki konuşmasında, \"Dün medyada bir haber gördüm, İstanbul\'da yaşamaya karar veren Avrupalı bir piyanist ülkemizde kendilerine \'sanatçı\' diyen bir kesimin gerçek yüzünü ortaya dökmüş. Biz söyleyince farklı yorumlanıyor ama herhalde Avrupalı bir piyanistin kendi ülkelerini kötüleyerek ün ve para kazanmaya çalışan sanatçıların sözüne itibar ederler diye düşünüyorum\" dedi.

\"KLAVYENİN KRALI\"

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, 1986\'da başladığı müzik serüveninde başarıdan başarıya koştu. Parlak kariyerine 6 yaşında adım atan Blet\'in yeteneğini ilk keşfeden Amerikalı piyanist Byron Janis, onu 1980\'li yıllarda New York\'a davet etti. Blet, dinleyicilerin uzun süre ayakta alkışladıkları çok başarılı resitaller verdi. Sanatçı, 1987\'de salonda bulunanların 30 dakika boyunca \'bis\' talep ettikleri unutulmaz bir \'Liszt Maratonu\' ile hafızalara yerleşti. Stephane Blet, 1992\'de kendini sadece uluslararası kariyere değil, ikinci tutkusu olan beste yapmaya da adadı. Sanatçının, ünlü yayınevleri tarafından yayımlanan besteleri büyük başarı elde etti ve uluslararası yarışmalarda dünyanın en önemli konservatuvarlarının müfredatlarında zorunlu eserler olarak seçildi. Blet, 1993\'te Liszt\'in dev eseri Faust Senfonisi\'ni piyanoya uyarlayarak, müzik dünyasında ayrı bir yer edindi. Müzisyen Blet, o tarihten sonra aralarında piyano sonatları, konçertolar, keman ve piyano için sonatın bulunduğu 300 esere imza attı. \'Klavyenin Kralı\' olarak tanımlanan Blet, Türk dostu ve İstanbul aşığı bir müzik dehası olarak 12 Osmanlı-Türk rapsodisi besteledi.

