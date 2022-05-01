Erdoğan: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir

İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. İnşallah en kısa sürede telafi ederiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mayıs’ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum"

"1 Mayıs’ı, Emek ve Dayanışma günü olarak 2009 yılında tekrar biz resmi tatil ilan ettik. Geçmişte üzüntülü hadiselerin yaşandığı bu tarihi gerçek manada çalışanların bayramı haline getirmek için her türlü gayreti gösterdi. Hamdolsun, kimi provokatif ufak tefek eylemler dışında, uzunca bir süredir 1 Mayıs’ı adına yakışır bir şekilde idrak ediyoruz.

Hayata işçi unvanıyla başlamış bir kardeşiniz olarak, 1 Mayıs’ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum.

"Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir"

Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi alın teriyle kazanan işçi kardeşlerim bilir.

Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.

"Türk ekonomisi, bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor"

Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini, hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Hükümetlerimiz döneminde hep çalışanların emeklerinin karşılığını almayı sağlayacak adımlar attık. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Türk ekonomisi, bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bir kısmı küresel gelişmelerden, bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanan bu sınamaları alnımızın akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz.

"Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik"

Herkesin insanca hayat sürebileceği, gelir seviyesine ulaşmasına da önem verdik. Gençlerimiz ve kadınlarımız gibi istihdama yeni giren kesimleri ayrıca destekledik. Asgari ücrette, yıl başından yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Bir başka ifadeyle devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik.

Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1 buçuk kat artırmış olmamız, elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettikleri de bir gerçektir.

Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz konu ise, sendikalaşmadır. Nitekim 10 yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur. Önümüzdeki dönemde de çalışan ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.