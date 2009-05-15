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Dünya

Erdoğan: Hatun sen böyle gel

Eşi Emine Erdoğan ile kolkola gezen Başbakan Erdoğan, fotoğraf çektirirken de eşini yanında istedi

15 Mayıs 2009 03:00

Eşi Emine Erdoğan ile kolkola gezen Başbakan Erdoğan, fotoğraf çektirirken de eşini yanında istedi.

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya seyahati renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Varşova sokaklarında yanındaki heyet ve eşi Emine Erdoğan ile gezen Başbakan, kentin tarihi hakkında da bilgi aldı.

Gezi sırasında bir halı sahanın açılışını yapan Erdoğan, gençlerden kurulu takımın kalecisine penaltı çekti. Başbakan Erdoğan'ın vuruşunda top ağlarla buluşurken, izleyenler Erdoğan'ı alkışlarla tebrik etti.

Gezi sırasında Polonyalılar'ın büyük ilgi gösterdiği Erdoğan, yürüyüşün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Önce yanındaki heyetle poz veren Erdoğan ardından eşi Emine Hanım'ı yanına çağırdı. Başbakan, eşinin duracağı yeri belirtirken, 'Hatun, sen böyle gel' dedi.

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