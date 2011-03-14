-ERDOĞAN, HASTANEYİ 4 KEZ ARADI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı bildirildi. İbrahim Tatlıses'ten İdo adlı oğlu bulunan Derya Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Başbakan Erdoğan hastaneyi 4 kez aradı, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan'dan Allah razı olsun, sürekli ilgileniyor, durumunu arayıp soruyor'' diye konuştu. -"TATLISES'E ŞİFA DİLİYORUM" Devlet Bakanı Hayati Yazıcı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Değişim Liderleri Zirvesi''nin ardından Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yazıcı, ''Olayın failleri hakkında şu ana kadar bir bilgim yok. Tabii vahim bir olay. Tatlıses'e şifa diliyorum. Teröristleri lanetliyorum. Akşam haberleri izlerken, emniyetin faillerle ilgili ilk ipuçlarını elde ettiği yönünde bilgiler geçti. Diliyorum ki yakalanırlar. Elbette hakkettikleri neyse ona göre cezalandırılırlar. Olayın bir terör bağlantısı var mı yok mu, başka bir sebep mi var, elbette bütün yönleriyle açığa çıkacak. O zaman daha sağlıklı bir değerlendirme yapacağız'' diye konuştu.