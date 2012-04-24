Erdoğan, Haşimi ile gerilen Irak ilişkilerini konuştu

Başbakan Erdoğan, hakkında tutuklama kararı bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'yi kabul etti. Görüşmede gerilen Türkiye ile gerilen ilişkiler ve Irak'taki son durum masaya yatırıldı.

Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Haşimi, görümenin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere Başbakanlık'tan ayrıldı.

'İlişkilerimiz yaz bulutu gibi'

Haşimi'nin bugünkü ilk ziyaretinin adresi Saadet Partisi Genel Merkezi'ydi.

Partinin genel başkanı Mustafa Kamalak ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Haşimi, son günlerde karşılıklı yapılan açıklamalarla gerilen Türkiye - Irak ilişkileriyle ilgili şunları söyledi:

"Son beyanlarla Türkiye ile Irak ilişkileri yaz bulu gibi oldu. Gelip geçer. Başbakan Erdoğan'ın Irak konusunda endişesini dile getirme konusunu saygı ile karşılıyorum. Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba göstermemiz gerekir."