Erdoğan: Hasdal ziyareti insani

T24 - Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner’in Balyoz kapsamında tutuklanan komutanlara Hasdal Cezaevi’nde yaptığı ziyarete ilişkin olarak, “Gidişlerinden şahsen benim bilgim var. Onu da söyleyim. Günübirlik, aynı gün kendilerinden bilgi aldım. Bunun tabi kendileri açısından psikolojik bir süreç olması bakımından böyle bir oraya gitme durumlarının olduğunu bildirdiler. Ben de doğrusu normal baktım olaya ‘insanidir’ dedim. Normal yerde herkes gidiyor. Bu da Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanı böyle bir insani görevi böyle bir anda yerine getiriyor” dedi

Erdoğan, dün ATV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, komutanların 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmamalarının sorulması üzerine şöyle konuştu:



“Ben sayın Genelkurmay Başkanımıza, bizim Cumhurbaşkanı’mızın bu resepsiyonuna katılmayışıyla ilgili kanaatlerimizi paylaştım. ‘Bu yaptığınız iş doğru değil, yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Çünkü burası cumhurun başıdır. Yani sizin alternatif bir kutlama yapmanız, ciddi bir tersleşmeye gidiştir. Bu milletle sizi koparır. Dedi ki ‘Bugüne kadar olan gelişmeler, alışkanlıklarımız ve malum konular’ dedi. Malum konuları anlıyorsunuz. Başörtü meselesi. Bu hakikaten şık olmadı. Şık olmadığı kadar da ciddi eleştiriler geldi. Tabi bu milleti huzursuz etti.”



