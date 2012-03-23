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Erdoğan Harp Akademisi'ndeki toplantıda subaylara ne anlattı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maslak'taki Harp Akademileri Komutanlığında subaylara seslendi.

23 Mart 2012 20:07

 

T24 - Başbakan Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı'nda bir saat boyunca subaylara seslendi. Konferansın içeriği sır gibi saklandı. Erdoğan’ı, Hayrunnisa Gül’le tokalaşmamak için protokolden ayrılan Orgeneral Güner karşıladı. 
 
Başbakan, akademideki toplantının ardından Üsküdar'daki konutunda MİT Müsteşarını kabul etti.
 
Erdoğan’ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Arslan Güner karşıladı.
 
Orgeneral Güner, Harp Akademileri Komutanıyken Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Orgeneral Bilgin Balanlı'nın yerine atandı. Bugün Başbakan Erdoğan'ı karşılayan Güner'in adı Ankara Garnizon Komutanıyken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül’le tokalaşmamak için protokolden ayrılan komutan olarak gündeme geldi.
 
 
İddialara göre son Askeri Şura'da Başer'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına Cumhurbaşkanı Gül muhalefet etti.
 
 

İçerik sır gibi saklanıyor

 
 
Basın mensuplarına tamamen kapalı olan ziyaretin ardından Erdoğan'ın akademide yapılacak bir konferansta subaylara konuşma yapacağı öğrenildi. Konferansın içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Harp Akademilerinin internet sitesinde konferansla ilgili hiç bir içeriğe yer verilmedi. Benzer ziyaretlerin aksine bu kez içeriye Anadolu Ajansı muhabiri dahi alınmadı.
 
 
 

MİT Müsteşarıyla görüştü

 
 
Erdoğan, daha sonra sürpriz bir şekilde yeniden Üsküdar'daki evine geçti. Başbakan Erdoğan eve girdikten kısa süre sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Erdoğan'ın konutuna geldi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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