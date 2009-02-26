Erdoğan: Hamassız çözüm olmaz

* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell ile yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin sorunu da gündeme geldi. Başbakan Erdoğan, Hamas'ı dışlayan bir çözümün gerçekçi olmayacağını ifade etti.



* Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Türkiye'yi ziyaret etme planı bulunduğu, gelecek ay içinde bu ziyaretin gerçekleşebileceği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan ile Mitchell arasındaki görüşmede, ağırlıklı olarak Orta Doğu barış süreci ve diğer bölgesel konular ele alındı.



Başbakan Erdoğan'ın, kalıcı barışın sağlanmasının sadece bölge için değil, dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu anlattığı ve bunun için ABD Başkanı Barack Obama'nın ağırlıklı olarak bu konuya eğilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Mitchell, Obama'nın göreve başlamasından 48 saat içinde kendisini atadığını, bu durumun Orta Doğu'ya verdiği önemi gösterdiğini söyledi.



Başbakan Erdoğan da ABD'nin bölgeye verdiği önemin farkında olduklarını ifade ederek, bu konudaki memnuniyetini belirtti.



Erdoğan, Mitchell'in İrlanda'daki çabalarını överek, gösterdiği başarının bölge barışı için de umut kaynağı olduğunu söyledi. Mitchell da İrlanda'daki görevinin 5 yıl sürdüğünü, eşine yeni görevini söylediğinde ise ''Bu da 5 yıl sürmesin' dediğini aktardı. Bu sözler üzerine ise Başbakan Erdoğan, ''Biz de 5 yıl sürmemesi için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.



Görüşmede, Gazze'deki durum da gündeme gelirken, Başbakan Erdoğan, Gazze'deki durumu ve acil insani yardımları anlattı.



Başbakan Erdoğan, Gazze'de 50 bin Filistinli ailenin çadırlarda yaşadığını anımsatarak, ''Bunların bir an önce asgari yaşam standartlarına kavuşturulmasını istiyoruz. Bizim girişimlerimiz insani duyarlılıktan kaynaklanıyor. Aynı şeyi Gürcistan'da yaptık'' diye konuştu.



Hamas'ta olumlu değişimler



Hamas'ı dışlayan çözümün gerçekçi olmayacağını ifade eden Başbakan Erdoğan, ''seçimleri kazandıktan sonra Hamas'a barış sürecine katkıda bulunması için Türkiye'nin sürekli telkinde bulunduğunu ve bu telkinler sonrasında Hamas'ta olumlu değişimler gözlendiğini'' söyledi.



''Daha önce Oslo'da yürütülen barış görüşmelerini tanıması gerektiğini ben Hamas'a söyledim. Devlet politikalarında süreklilik önemli. Bu sürekliliği de hesaba katması gerektiğini Hamas'a sürekli telkin ediyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, Amerika'nın, Orta Doğu'daki barış sürecine ağırlığını koymasının önemini vurguladı.



Erdoğan, kapıların açılması ve 50 bin Gazzeli'ye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası kamuoyu ve ABD'nin de çaba göstermesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



İsrail-Suriye



Görüşmede, Suriye-İsrail barış görüşmeleri de gündeme gelirken, Mitchell, bu görüşmelerin devamını diledi. Mitchell, Şarm El Şeyh'teki görüşmelere Türkiye'nin de katılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Mitchell ayrıca Başbakan Erdoğan'a, ''gazetelerde bana atfen bir şeyler duyarsanız doğrudan lütfen beni arayın. Yanlış bir şey çıkarsa beni arayın'' ifadesini kullanırken, Erdoğan da ''yanlış şeyler çıkabilir ama bunların kaynağının siz olmadığını biliyoruz'' diye konuştu.



Görüşmenin, ''tanışma' niteliği taşıdığı belirtilirken, Mitchell'in, ABD Başkanı Barack Obama'nın selamını ve iyi dileklerini de ilettiği bildirildi.





