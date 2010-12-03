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ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 15:24

-ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Halkın Kurtuluş Partisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Wikileaks'te yayımlanan belgelerdeki iddialara dayanarak suç duyurusunda bulundu. Parti Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Tacettin Koçak, bazı partililerle adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğince hazırlanan ve Wikileaks'te yayımlanan belgelerde, ''Erdoğan'ın, İsviçre bankalarında hesaplarının olduğu'' iddiasına yer verildiğini anlattı. ''Erdoğan'ın İsviçre'de mal varlığının bulunup bulunmadığının'' araştırılması talebiyle suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Çolak, iddianın, ''rüşvet'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama'', ''temel ulusal yararlar aleyhine kişisel yarar sağlama'' ile ''Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun'' bazı maddeleri kapsamına girdiğini kaydetti. Partililer, daha sonra suç duyurusu dilekçelerini savcılığa verdi.

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