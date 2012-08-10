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Erdoğan: 'Hakkari elden çıktı' demek seviyesizlik

HEPAR Genel Başkanı Pamukoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Hakkari elden çıktı" şeklinde açıklama yapmıştı

10 Ağustos 2012 00:40

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada 'Hakkari elden çıktı' iddialarına yanıt verdi. İddiaları 'seviyesizlik' şeklinde nitelendiren Erdoğan, "Bu ülkenin 1 metrekaresi dahi kimsenin istilasına girmemiştir" dedi.

Başbakan Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeği sonrası bir konuşma yaptı. Konuşmasında Hakkari'de devam eden operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadeleye değinen Erdoğan, isim vermeden HEPAR Genel Başkanı ve emekli tuğgeneral Osman Pamukoğlu'nu eleştirdi.

Terörle mücadeleden vazgeçilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakın sevgili kardeşlerim bu kutsal ocaktan çıktıkları halde, bazı televizyon kanallarına çıkmak suretiyle, filanca ilimizin artık elden çıktığını söyleyecek kadar seviyesiz insanlar bu ülkede. Bunlar generallik seviyesine yükselmiş insanlar. Böyle seviyesizlik olur mu? Böyle seviyeden muaf insan olur mu? Bu ülkenin 1 metrekaresi dahi kimsenin istilasına girmemiştir, girmeyecektir."

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