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Erdoğan, Hakan Fidan'la görüştü

Erdoğan ile Fidan'ın yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmesine daha sonra Milli Savunma Bakanı Yılmaz da katıldı

23 Temmuz 2012 23:23

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelmesinin ardından resmi konutta güvenlik zirvesini topladı.
 
Yaklaşık bir buçuk saat önce Esenboğa Havalimanı'na inen Başbakan Erdoğan, buradan resmi konuta geçti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi konutta Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Resmi konuta ilk olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan geldi.
 
Erdoğan ile Fidan'ın yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşmesine daha sonra Milli Savunma Bakanı Yılmaz da katıldı. Üçlü toplantıda yaklaşık yarım saat kalan Fidan, daha sonra Başbakanlık Resmi Konutu'ndan ayrıldı. Başbakan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ın görüşmesi yaklaşık 2 saat daha sürdü.
 

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