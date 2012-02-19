Erdoğan, Hakan Fidan'ı böyle savundu: Seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz

T24 - AKP İl Gençlik Kolları Kongresi'ne telekonferans yöntemiyle katılan Erdoğan, MİT krizine dair ilk açıklamasında ''Bu ülkenin kurumları arasında bir çekişme yoktur, olamaz. Sınırları aşan her girişim yetki gaspıdır. Seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz'' diye konuştu. Erdoğan konuşmasında çok tartışılan, ''Dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz'' sözlerini de, ''Modern dindar bir gençlikten bahsediyorum'' şeklinde düzeltti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''26 Kasım'da geçirdiğim operasyonun nihai aşaması ve rutin parçası olan son durum nedeniyle, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine evimde istirahata devam ediyorum. Geçen hafta içinde rutin çalışmalarımıza kısmen başladık. İnşallah bu hafta itibariyle de rutin mesaiye başlayacağız.

81 vilayette, Türkün Kürdün Lazın çerkezin Boşnağın Sünninin Alevinin kısacısı bu ülkedeki tüm renklerin partisidir. AK parti belli zümrelerin, seçkinlerin, belli öevrelerin hele hele çetelerin partisi hiç değildir.

'Seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz'

'Hiç kimsenin önünde eğilmeyiz, hiç kimseye eyvallah demeyiz. Biz milletin emanetini taşıyoruz. TBMM'nin tasarrufunu farKlı yerlere çekenler utanç yaşar. Demokraside yasama-yürütme ve yargının görevleri bellidir. Sınırları aşan her girişim yetki gaspıdır. Biz bu ülkede hiçbir zaman gayrı meşruluğa izin vermeyiz. Seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz.'

'Kurumlar arasında bir çekişme olamaz'

'Münferit hadiseleri kaşıyanlar, abartanlar, farklı mecralara çekmek isteyenler Türkiye'nin düşmanlarına hizmet etmiş olurlar. Bu ülkenin kurumları arasında bir çekişme yoktur, olamaz. Yazarları, aydınları, medyayı ve özellikle siyasetçileri daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bunu yapanlar mahçup olacaklardır. Kimse AK Parti'yi gönülden seven kesimlerin gönül dünyasını kirletemez.'

'Modern dindar bir gençlik'

Bu ülkede geçmişte yapılan hatalarla milletimize de ülkemize de ağır bedeller ödetildi. Buna tekrar razı olamayız. Onun için en büyük yatırımı yeni nesillere yapıyoruz. İyi eğitim almış, bilgi ve hikmetle donanmış bir gençlik için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Modern dindar bir gençlikten bahsediyorum. Diline, dinine sahip çıkan bir gençlikten bahsediyorum. ''