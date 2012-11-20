Erdoğan, Hakan Fidan ve Ömer Çelik'i neden Mısır'da bıraktı?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Ömer Çelik ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, İsrail-Hamas ateşkesi için Kahire’de bıraktı.

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Uluslararası toplum bir ateşkes arayışında ve bu çabalara Türkiye de destek veriyor.

Bu amaçla Mısır’da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan, Türkiye’ye, ekibinden iki kişi eksik döndü. Dün gece Kahire’den havalanan ‘Ana’ uçağında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan yer almadı.

İki isim, teşkese yönelik müzakereler için Mısır'da bırakılırken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da yarın Gazze'ye gidecek. Davutoğlu, Arap Birliği üyesi 9 ülkenin dışişleri bakanı ile bir araya gelecek.

Bu arada, ateşkes için Kahire'de bulunan isimlerden biri de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun. Ban’ın, Kahire'den Kudüs ve Ramallah'a geçerek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Obama’dan da, Mısır ve Türkiye’ye yönelik ‘Hamas’ mesajı geldi.