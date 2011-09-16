Erdoğan ‘Hakan Bey’i harcamayız'

T24-



Bilgim var diyemem







Hükümetle devleti karıştırıyorlar







Habur anlayışı bitti

İran'la gerginlik



Müslüman kardeşler



Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’den Tunus’a geçerken uçakta bazı gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu mesajları verdi:(Ses kaydının kim tarafından sızdırıldığına ilişkin soru üzerine) Kimin yaptığına dair bir bilgim var diyemem. İncelemeleri yapması için Hakan Bey’e ‘Tunus ve Libya bölümlerine katılma, Ankara ’ya dön’ dedim. Malum çevrelerin geçmişte de Hakan Bey’i hedef aldığı biliniyor. Sızma nasıl olmuş onu araştırıyoruz. Ama hatası da olsa Hakan Bey’i böyle nedenlerle harcamayız. Biz kolay kolay adam yemeyiz. Bu, sızdıranların içlerindeki art niyeti ortaya koydu. Bu kimseye bir şey kazandırmaz.(İç siyasetteki tartışmaların hatırlatılması üzerine) Siyasete malzeme yapılmasına sıcak bakmıyoruz. (Kemal) Kılıçdaroğlu ve (Devlet) Bahçeli’nin açıklamaları nedeniyle telaş içinde değilim. Emre Bey’i de (eski MİT Müsteşarı Emre Taner), Hakan Bey’i de gönül rahatlığı içerisinde İmralı’ya gönderdik. Bunlar hükümet tanımı ile devlet tanımını ayırt edemiyorlar. Biz ne dedik? ‘Hükümet olarak İmralı ile görüşmeyiz. Ama devlet üzerine düşeni yapar’ dedik. Şimdi ben bunlarla terörle mücadelede nasıl işbirliği yapayım?(Sızma olayı süreci etkiler mi) Hayır, etkilemez. Devlet üzerine düşeni yapmaya devam eder. Süreç etkilenmez. İstedikleri kadar tehdit mekanizmaları oluştursunlar, devlet karar verdiğini uygular. Bölücü terör örgütü ve siyasi uzantıları geçmişte olduğu gibi bizden iyi niyet ve anlayış beklemesinler. (Habur anlayışı) bitti. Bu tarz anlayış beklememek lazım artık.('İran’la bir gerginlik söz konusu mu’ sorusu üzerine) İran’la bir gerginlik var diyemem. Ama Suriye konusunda kendilerine ‘Sizden aldıkları cesaretle Esad yönetimi şımarıyor’ uyarısını yaptık. Mahmut Ahmedinecad’la telefonla bu hususu görüştük. Sonra özel temsilcisini gönderdi. Onunla da konuştuk. Tavırlarında değişiklik oldu. Yakında Hakan Bey’i göndereceğim. BM toplantısında da muhtemelen kendisiyle görüşeceğim. Daha sonra benim de gitme durumum olabilir. (PKK’ya karşı) Kandil’de müşterek bir çalışma yapabiliriz.(Müslüman Kardeşler’in ‘laikten korkmayın’ açıklamasına gösterdiği tepkiye ilişkin): Bir çeviri hatasıyla, benim sözlerim yanlış anlamaya yol açtı. Çünkü Arapça ’da ‘dinsizlik’ anlamına gelen bir kelime var. Laiklik terimi olarak o seçilince tepki oldu. Ama açıklamayı yapan kişi yeni bir açıklama ile düzeltmeye gidecek. Açıklamayı yapan Müslüman Kardeşler’in başkan adayı değil. Bu da yanlış. Bu zat, Müslüman Kardeşler’den ayrılan bir kişi.