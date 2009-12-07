Erdoğan: Hainler döktükleri kanda boğulacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın telgrafı şöyle:

''Tokat'ın Reşadiye ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 7 askerimizin şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Bu tür saldırılar teröre karşı yürüttüğümüz çok yönlü mücadelemizi hiçbir şekilde etkilemeyecek, ülkemizin huzur ve barışı için hayatlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimizin inanç ve kararlılıklarından aldığımız güçle mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları, milletimizin hafızasında mukaddes bir emanet olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Düzenledikleri menfur saldırılarla kirli emellerini gerçekleştireceklerini sanan hainler ise döktükleri kanda boğulacaklardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.''