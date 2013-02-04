'Erdoğan hain, yönetime el koyun, yoksa kelle alırız'

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu 2005 yılında, TSK’ya gönderilen “Elazığ Bölgesi Özel Raporu”nun dezenformasyon ürünü olduğu ortaya çıktı.

Zirve Yayınevi Katliamı davasının tutuklu sanığı Binbaşı Haydar Yeşil’e ait harddiskle ilgili savcılığa ifade veren İlker Çınar, 2005 yılından sonra manipülasyon amacıyla bazı belgelerin hazırlandığını ve bunların üst düzey kurumlara gönderildiğini söyledi.

Aysun Yazıcı'nın Taraf'taki haberine göre, Emekli Org. Yaşar Büyükanıt’a 2005 yılında gönderilen “Elazığ Bölgesi Özel Raporu'nda, "Şuna emin olun, bu konulara ve şerefsizliklere siz müdahale etmezseniz, sizi şerefimizle temin ederiz ki biz caddelere yine ineceğiz. TSK sessiz kalırsa, biz yine caddelere inip, kelle almaya başlayacağız... Ama şunu da unutmayın; biz caddelere inersek, siz de köşklerinizden aşağı inmek zorunda kalırsınız. Bu vatan uğruna ölmek gerekirse önce öldüreceğiz, sonra da öleceğiz" ifadeleri yer alıyordu.

Raporda ayrıca, "Değerli komutanlarımız, bizler Elazığ’dan sesleniyoruz. Biz fakir, namuslu, şerefli, Atatürkçü, devletçi ve milliyetçi dava adamlarıyız" girişiyle başlayan raporda Elazığ bölgesinin kaybedilmek üzere olduğu, tüm devlet dairelerinde Kürtçenin anadil haline geldiği, misyonerlerin cirit attığı, arazilerin İsrail’e satıldığı savunuluyordu. Elazığ’ın önde gelen isimleriyle ilgili iftira içerikli bilgilerin yer aldığı raporda, Başbakan Erdoğan’a "hain" deniliyor, ordunun yönetime el koyup İstiklâl Mahkemeleri’ni yeniden kurması isteniyordu.



İrtica kılıf yapılacaktı



Raporla ilgili Çınar, "Bu mesajın muhatabı AK Parti üzerinden Batı ülkeleriydi. Ergenekon Terör Örgütü, yapmak istediği darbeyi irtica kılıfıyla gerçekleştirmek istiyordu ve bunun için Genelkurmay’ı manipüle ediyordu" dedi. 2005 yılında planla ilgili çalışmalara başlandığını söyleyen Çınar, bu çalışma kapsamda, İSTH:3590- 1605/1KK ve Güv. Ş. (493)5034709 sayısıyla Genelkurmay Başkanlığı’na “Elazığ Bölgesi Özel Raporu” adıyla bir rapor gönderildiğini söyledi. O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan Yaşar Büyükanıt’ın bu konunun araştırılmasını istediğini söyleyen Çınar, “Bu manipülasyon çok kapsamlı ve profesyonelce yapıldı. Genelkurmay Başkanı kendisine ait alt komutanlıklardan gönderilen raporlara inanarak ebildirge ile bu ideolojik saplantılı irtica konusuna gönderme yaptı ve misyoner cinayetlerini bilmeden buraya bağladı. Zaten Ergenekon’un da istediği buydu” dedi.