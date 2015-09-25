Erdoğan: Hac organizasyonun sıkıntılı olduğu söylemi ve Suudi yönetimine saldırgan yaklaşımlar doğru değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da 753 kişinin hayatını kaybettiği hac faziasına ilişkin açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın gerekli önlemleri almak için çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Yönetimi boşluğu, Hac organizasyonun sıkıntılı olduğu söylemi doğru değildir" dedi. Facianın panikleme sonucu yaşandığını savunan Erdoğan "Suudi Arabistan’a fatura yükleyelim ben bunu doğru bulmuyorum" görüşünü ileri sürdü.

"Sadece hac organizasyonda değil farklı organizasyonlarda da bunlar oluyor. Bunlara bakarken bardağın dolu tarafından bakmak doğru olur" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mekke'de meydana gelen faciada ölen hacılardan Türk olanların sayısının 14'ü bulduğu söyleniyor.

Çok değişiklik açıklamalar yapılıyor. Tabi duygusal olmak yanlış olur. Bir defa şunu açık görmek gerekir. Suudi yönetimi hac organizasyonlarıyla ilgili olarak alt yapı üst yapı olacak olan proje yaptıklarını ben biliyorum. Ulaşım güzergâhları üzerinde nasıl çalıştıklarında da biliyorum.

İslam dünyasından birçok ülke çok az hacıların taleplerini cevap veremiyoruz. Bir 70 bin yetmez 100 bin olsun diyenleri de biliyoruz. Suudi Arabistan yönetimi şartlarını zorlayarak bu taleplere cevap verirken orada yapılan inşaat çalışmalarını biraz azaltması gerekiyor. İslam dünyasından nasıl azaltalım bu talepleri nasıl geri çevirelim gibi olumsuz yaklaşımlar oluyor.

Yönetimi boşluğu organizasyonlarının sıkıntılı olduğu yaklaşımını ben doğru bulmuyorum. Bunu söyleyenlerin sırtında küfe yok. Dünyanın birçok yerinde bu tip organizasyonlarda bazı sıkıntılar zaman zaman yaşanıyor. Sadece hac organizasyonda değil farklı organizasyonlarda da bunlar oluyor. Bunlara bakarken bardağın dolu tarafından bakmak doğru olur. Suudi Arabistan’a fatura yükleyelim ben bunu doğru bulmuyorum. Benim katıldığım hac farizalarında hassasiyeti yakından bilen insanım. Burada kalkıp da bu organizasyon yanlıştı gereğinde değilim.

Her büyük yükün buna benzer olumsuzlukları oluyor. Arabistan yönetimi bununla ilgili bazı kararları alacaktır. Zaten bu şeytan taşlama bölgesinde müzdelifede o arada daralan bir boğaz orada bir panikleme olduğu anda bedeli faturası ağır oluyor. Bu da paniklemenin neticesin olmuş bir olay. Kolay değil 4-5 milyon hacı aynı anda orada oluyor.