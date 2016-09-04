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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan: Güneyimizde terör koridoru oluşmasın

G20 Liderler Zirvesi için Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Erdoğan "Temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın" dedi.

04 Eylül 2016 14:47


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. İki lider 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Liderler yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Obama'ya darbe girişimine karşı verdiği destek için teşekkür etti. Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrı takınmak durumundayız çünkü terörizmin her türlüsü kötüdür, teröristin her türü kötüdür. İyi terörist, kötü terörist olamaz. Hepsi bunların kötüdür, hepsi lanetlidir, bunlara karşı takınmamız gereken tavır da bellidir" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta IŞİD, PKK, YPG ve PYD'ye karşı sürdürdüğü mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Böyle bir terör koridorunun oluşmaması için de koalisyon güçleriyle birlikte Türkiye bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi vermektedir. Bu mücadeleden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ise darbeye karışanların yargı önüne çıkarılması konusunda her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Obama, Suriyeli mülteciler konusunda ise "Size ve Türk halkına mültecilere kapılarınızı açtığınız için teşekkür ediyoruz. Dünyada tüm ülkelerden fazla mülteciye kapılarınızı açtınız. Birleşmiş Milletler'in toplantısının yanı sıra bir de mültecilerle ilgili toplantılar olacak. Başkan Erdoğan ve Türkiye mültecilerin yükünü yalnız taşımamalıdır. Hepimiz desteklemeliyiz Türkiye'yi" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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