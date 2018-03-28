Erdoğan: Güneydoğuda oylarımız tırmanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP ile yapılan'Cumhur İttifakı'nın doğu ve güneydoğu bölgesinde de karşılık göreceği görüşünü dile getirirken, "Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz cumhur ittifakı sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek" ifadesini kullandı. "İddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor" ifadesini kullanan Erdoğan, yaptığı bozkurt işareti için de "Spontane oldu" diye konuştu.

Hürriyet, Sabah ve Akşam'ın haberlerine göre Erdoğan, Bulgaristan’daki Türkiye-AB Zirvesi’nden dönerken uçakta gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Güneydoğu’da olumsuz bir hava söz konusu değil. ‘Cumhur ittifakı’, iddiaların tam aksine, oralardaki MHP’li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Ben inanıyorum ki ‘cumhur ittifakı’ ile birlikte bizim Güneydoğu’daki oy potansiyelimiz çok daha farklı gelişecek.

Bunu speküle etmeye çalışanlar yok mu, var. Niye; kıskanıyorlar çünkü. Güneydoğu’da, Doğu’da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz cumhur ittifakı sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Tırmanacak. Bunun bizlere getireceği başka artı değer ise yerel seçimlerde görülecek. Yerel seçimde de bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız. Oralarda durumun daha da iyi olacağını düşünüyorum.

"Yerelde gönüller dayanışması olabilir"

(Cumhur ittifakı yerel seçimlerde nasıl olacak?) Yerel seçimde ancak bir gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Onu ancak seçime doğru konuşuruz. Bunları ona göre zamanla şekillendiririz. Bizim hafıza kayıtlarımızda, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum, ama bunu beraberce konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Kasım seçimine giderken de bizim dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım.

"İrademizin dışında ama güzel oldu"

(Mersin’de yaptığı bozkurt işareti) Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o işaret. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu.