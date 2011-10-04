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Dünya

Erdoğan, Güney Afrika'da PRETORİA (A.A)

04 Ekim 2011 15:07

-Erdoğan, Güney Afrika'da PRETORİA (A.A) - 04.10.2011 - Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Union Building'de düzenlenen resmi karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı.  Basına görüntü veren Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Motlanthe ve Başbakan Erdoğan, daha sonra başbaşa ve heyetlerarası görüşmeye geçtiler. Görüşmelerin ardından Motlanthe ve Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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