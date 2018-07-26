Erdoğan Güney Afrika'da; Büyükelçilik önündeki protestoculara güvenlik müdahalesi!

BRICS zirvesi için Güney Afriaka’ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Pretoria Türk Büyükelçiliği dışında protesto eden göstericiler Türk Büyükelçiliği’nden çıkan güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı.

Afrika Haber Ajansı‘nın haberine göre, “Türkiye Birlik Ağı”nın (TSN) Geçici Başkanı Majesty Mnyandu, “Biz barışçıl ancak kararlı biçimde Erdoğan’ın Türkiye’deki diktatöryal yönetimini protesto ediyorduk. Bir anda elçilik binasından güvenlik görevlileri çıktı ve bize saldırdı. Birisi suratıma tekme attı. Gördüğünüz gibi yüzüm kanıyor.” dedi. Mnyandu şöyle devam etti:

“Tavırlarına gerçekten çok şaşırdık. Burası Güney Afrika, özgür bir ülke. Engellenmemize müsaade etmeyeceğiz, Erdoğan pankartlarımızı görene kadar buradan ayrılmayacağız. O gelene kadar burada bekleyeceğiz.”

TSN grubu yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye’de iki yıldır devam eden OHAL ve yeni terörle mücadele kanunu akademisyenleri, gazetecileri, siyasi aktivistleri, hak savunucularını hedef almak için insan hakları ihlallerine uygun bir zemin hazırlamaktadır” denildi.

TSN, “Erdoğan yönetiminde aralarında hakim, gazeteci, öğretmen, kamu çalışanının olduğu 250 binden fazla insanın işini kaybettiğini, diğerlerinin gözaltına alındığını, açığa alındığını ve soruşturmaya tabi tutulduğunu” dile getirdi.