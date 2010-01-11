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Ekonomi

Erdoğan: 'Gün, hafta...Bu iş burada çözülür'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile ilgili olarak açıklama yaptı.

11 Ocak 2010 02:00

T24- IMF ile uzun zamandır sürdürülen görüşmelerin sonucu merakla beklenirken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzaya yakın olduklarını açıkladı. 

IMF ile olan görüşmelerde uzlaşma problemleri yüzünden tıkanmalar yaşanırken Erdoğan, “IMF ile olan görüşmeler büyük ölçüde, şu anda aşılmış noktada. Herhalde gün, hafta içinde… Bu iş burada çözülecektir diye düşünüyorum.” dedi.

Başbakan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Başbakan Erdoğan, ''Davos'a gidecek misiniz?'' sorusuna, ''Bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar. Ağzımızdan söz çıktı. Biz dedik ki, tabii bunu ben şahsım için söyledim. 'Ben bir daha gelmeyeceğim' . Bitmiştir o iş. Ben bir daha oraya demek ki gitmem'' yanıtını verdi.

Erdoğan, IMF ile sürdürülen görüşmeler konusunda sorulan bir soru üzerine, "IMF ile olan görüşmeler büyük ölçüde, şu anda aşılmış noktada. Bu konuyla ilgili olarak, artık 'Herhalde gün, hafta... Bu iş burada çözülecektir' diye düşünüyorum ve arkadaşlardan da haberleri bekliyorum"dedi.

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