Erdoğan: Gün gelecek sen de gideceksin o koltuklar baki değil!

T24- Başbakan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad’ı eleştirirken 'İç karışıklıların yaşandığı ülkelerde, yöneticiler çıkıp bu işleri birilerinin dışarıdan yönettiğini söylüyor, o zaman soruyorum sen ne işe yarıyorsun, niye izin veriyorsun' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde, Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu'nda gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi''nin açılışında konuşan Erdoğan, konuşmasına besmele çekerek başladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü Suriye’deki gelişmelere ve Beşşar Esad yönetiminin tutumuna ayırdı. Esad yönetimine sert eleştirilerde bulunan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:



''Suriye'de, haklarını isteyen, daha insanca bir yaşam talep edenlere karşı, tankların, topların, silahların ateşlenmesini asla ve asla insani görmüyoruz. Aynı kıbleye dönen, Allah'a ve O'nun Peygamberi'ne inanan insanların, bu şekilde öldürülmesini kabul etmemiz mümkün değil. Eğer sen bir lider olarak kendine inanıyorsan, kendine güveniyorsan, sandıkları açarsın herkes sandıklara yürür. O sandıklar seni iktidara getiriyorsa iktidar olursun. Ondan sonra orada o ülkeyi yönetirsin. Ama tanklarla toplarla iktidar bir yere kadar. Gün gelecek sen de gideceksin. Çünkü o koltuklar baki değil. O koltuklar geçicidir. Biz bunu çok söyledik. Ve çok söylememize rağmen, hatta aile hukuku geliştirmemize rağmen, maalesef anlamadı Suriye'nin başkanı Beşar. Şu anda acımazsızca ülkesindeki bir tarafına alıyor hoca efendiyi, onunla poz veriyor. Kimi kandıracak, o ülkedeki saf Müslümanlar varsa onları kandıracak. Biz bu oyunlara gelecek miyiz? Bizde güzel bir söz var; 'Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka.'



Bizim dinimiz şekil dini değil onun için tacı ve hırkayı giymekle kimse işi bitirmiyor. Aslolan nedir. Aslolan imandır, bu inancımızı yaşamaktır. Kalkıp yanına o şekli koy ve tam bir barış dini olan İslam'ın men ettiği ne varsa onu yap. Ne ile tankla topla git Müslümanları öldür. Böyle bir şey yapamazsın. Buna hakkın yok. Ben, 'zulüm ile abad olunmaz' diyorum ve zulüm hiçbir zaman payidar olmayacaktır. Zalimler kazanmayacaktır. Er veya geç mazlumlar kazanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Allah, hakkın ve haklının yanındadır.''

