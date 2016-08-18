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Erdoğan: Gülen'in iadesi konusunda ABD'ye 85 koli belge gönderdik

"Gülen'i Obama'dan bizzat istedim"

18 Ağustos 2016 21:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin, “ABD’ye 85 koli belge gönderdik” dedi.

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam sivil toplum örgütü (STK) temsilcileriyle görüşme sırasında Gülen'in iadesine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Tercümeyi dikkatli yapalım, yılanın başını küçükken ezelim. FETÖ ile mücadeleye ne kadar erken başlanırsa, bu örgütün tehdit olmasının önüne o kadar çabuk geçilecektir" diye konuştu. 

Gülen'in iadesi için Obama ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Sayın Obama’dan bizzat kendisinden istedim. Son bu olaylardan sonra kendisinden tekrar istedim. 85 koli belge gönderdik" ifadesini kullandı. 

 

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