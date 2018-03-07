"Erdoğan 'Güle güle' dedi ama yine de Saadet Partisi'ne kapıyı kapatmadı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP ile MHP'nin 2019 seçimleri için yapacağı ittifaka Saadet Partisi'ni davet edilmesi hakkında bir yazı kaleme aldı. Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında söylediği, "İttifak yapmak istediğimiz partiler başka yol arkadaşlarıyla devam ederlerse 'güle güle' deriz" ifadelerini hatırlatarak, "Yine de kapıyı kapatmadı" ifadesini kullandı.

Tezkan'ın "İttifak için Saadet neden önemli?" başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Sebebi şu..

Cumhur- başkanı Erdoğan ittifaka katılmaya davet etti, Karamollaoğlu teşekkür etti..

AKP ile Saadet aynı gelenekten gelen, yıllarca aynı çatı altında siyaset yapan, aynı tabana hitap eden iki parti..

Şimdi birinin ‘Gel ittifak yapalım, seçime beraber girelim’ önerisini diğeri reddetti..

Kafalar karıştı tabii..

Çünkü Saadet için büyük fırsattı.. Baraj derdi olmayacak, ilk defa Meclis’e temsilci yollayacaktı..

AKP, 16 yıldır o kulvarı hem büyüttü hem kapattı..

Saadet’in baş göstermesi, alan bulması imkânsız..

Bu sebeple bulunmaz nimetti!..

Ama, Karamollaoğlu ‘ilkeler’ dedi; kabul etmedi..

Daha da ötesi.. İlkeler birlikteliği, seçim güvenliği gibi başlıklar altında CHP’yle bir araya geldi..

Hal böyle olunca..

Projektörler doğal olarak Saadet’e çevrildi..

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Peki, Erdoğan neden Saadet’i ittifaka dahil etmek istiyor?

Kimilerinin dediği gibi Saadet kilit parti mi oldu..

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turun anahtarı Karamollaoğlu’nun elinde mi?

Bakalım...

Saadet, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 2.06 oy aldı (949 bin)..

1 Kasım seçimlerinde oyu yüzde 0.68’e indi (325 bin)..

Seçim bıçak sırtında değilse, ‘Saadet’ takviyesine ihtiyaçları yok..

Son seçimde 259 bin oy alan BBP’ye ihtiyaçları yok ama Erdoğan bir şekilde onu ittifaka dahil etme kararlılığında..

MHP’nin istememesine rağmen..

AKP listesinden yer vererek bünyesine alacak.. BBP Genel Başkanı Destici dünden razı zaten..

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Kritik soru şu..

Saadet ve BBP’nin cumhurbaşkanı seçim sonucuna büyük katkı yapacak seçmen tabanı yoksa Erdoğan bu iki partiyi neden istiyor?

Milliyetçi/muhafazakâr ittifak fotoğrafı vermek için..

Saadet’in dışarıda kalması muhafazakâr ittifak söylemini sakatlar..

Erdoğan AKP Genel Başkanı şapkasıyla yaptığı konuşmada ‘Başka yol arkadaşlarıyla devam ederlerse güle güle deriz’ dedi ama yine de kapıyı kapatmadı..

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Bir de Akşener’in başını çektiği İYİ Parti var.. O ne olacak?

İYİ Parti de milliyetçi tabana hitap ediyor..

Onları nasıl izah edecekler?

Şöyle..

İYİ Parti’ye davayı terk edenler, yolundan sapanlar muamelesi yapıyorlar.. Yok saymaya çalışıyorlar..

CHP’yle ittifak yapsın diye dua ediyorlar!..

İttifak yasasının sakıncalı maddeleri

İttifak yasası komisyonda görüşülüyor.. AKP/MHP oylarıyla aynen kabul ediliyor..

Yasa sadece partilerin nasıl ittifak yapacağını düzenlemiyor.. Seçim yasasında da çok önemli değişiklikler yapıyor..

Seçimden sonra bile tartışılacak, seçime gölge düşürme ihtimali olabilecek maddeler..

Nedir onlar?

Bir kez daha sayalım..

BİR: Sandık kurulunun mührünün olmadığı oy pusulalarının geçerli olması..

İKİ: Sandık kurulu başkanlarının memur olması..

ÜÇ: Seçim alanının kaldırılması, seçim çevresinin yeniden tanımlanması.. Mesela, okulun tümünün değil de sadece oy verilen sınıfın seçim mahrem alan olması..

DÖRT: Vatandaşın sayım sırasında sandık başına polis/jandarma çağırabilmesi..

BEŞ: Aynı yerde oturan (aynı apartmanda, aynı sokakta) seçmenlerin farklı sandıklara kaydırılması.. Kimin nerde oy verdiğinin belli olmaması..

ALTI : Valinin önerisiyle sandıkların başka bölgeye taşınması veya birleştirilmesi..