Erdoğan, Gül ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’ın eniştesi, İlim Yayma Vakfı’nın eski başkanlarından Asım Taşer, Fatih Cami’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un eniştesi, İlim Yayma Vakfı’nın eski başkanlarından Asım Taşer dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Taşer’in cenazesi, Fatih Cami’nde öğle namazını müteakiben kılındı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AKP Milletvekili Hayati Yazıcı, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü iş adamı Özdemir Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Acıbadem Hastanesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yazar İskender Pala da katıldı.

Cenazede taziyeleri Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Taşer’in çocukları Prof. Dr. Ömer Taşer, İhsan Taşer, Ayşe Doğruyol ile damadı Hasan Doğruyol ve Numan Kurtulmuş’un dayısı Hilmi Kurtulmuş kabul etti. Asım Taşer’in tabutuna Kabe örtüsü örtüldü.

Tabuta Erdoğan ve Gül omuz verdi

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Gül tabutu birlikte omuzladı. Asım Taşer’in cenazesi defnedilmek üzere Yeni Topkapı Mezarlığı’na götürüldü.