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Erdoğan, Gül ve Akar bir araya geliyor

İftar yemeğine, kuvvet komutanları da katılacak

07 Haziran 2017 17:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (8 Haziran 2017) düzenlenecek iftar yemeğinde selefi Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Zincidere 1’inci Komando Tugayı’ndaki iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra kuvvet komutanları da katılacak. İftar yemeğinde, Kayseri’deki protokol mensupları da bulunacak.

Abdullah Gül’ün yarın İstanbul’dan Kayseri’ye erken gelerek bir süre önce vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül’ün mezarını da ziyaret edeceği belirtildi.

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