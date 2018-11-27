Erdoğan, görüşme talebine "Bakarız" cevabını vermişti; Tunus'ta Suudi Veliaht Prens ziyareti protestosu

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’ndan öldürülmesinin ardından üçüncü yurtdışı ziyaretini Tunus’a düzenliyor. Arjantin’deki G20 zirvesi öncesinde başlattığı ‘bölge turu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Tunus’ta devam eden MBS’i, ülkenin başkentinde protestocular karşıladı.

Kaşıkçı cinayetinde emri veren kişi olduğu dillendirilen Veliaht Prens’in ziyareti sırasında protesto edilmesine Tunus hükümeti tarafından izin verilmesi ilginç bir detay. Bölgedeki ülkeler arasında, kardeş ülkelerin liderlerinin protesto edilmesine izin verilmemesine dair ‘adı konmamış’ bir anlaşma var. Arap Baharı’nın başladığı Tunus ise bu durumun bir istisnası oldu.

MBS, ‘geri dönüş turu’ olarak da nitelendirilen bölge ziyaretinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ayaklarında oldukça iyi karşılanmıştı. Tunus’ta ise Barolar Birliği ziyaretin iptal edilmesi için bir başvuruda bulundu. Gazeteciler Birliği de, yaptığı açıklamada Veliaht Prens için “İfade özgürlüğünün gerçek düşmanı” nitelendirmesinde bulundu.

Pazartesi akşamı da MBS’in ziyaretini protesto eden yaklaşık 200 Tunuslu başkentin en kalabalık caddelerinden biri olan Habib Burgiba’da bir araya geldi. Protestocular, yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Veliaht Prens’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sorduğunu belirterek, “Erdoğan'ın cevabı 'bakarız' oldu" dedi.