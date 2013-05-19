Erdoğan Google Glass'ı denedi, şoförsüz otomobili kullandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilişim firmalarının bulunduğu San Francisco'daki Silikon Vadisi'ni ziyaret etti. Microsoft, Apple ve Google gibi teknoloji devlerini ziyaret eden Başbakan, gezisi sırasında 'Google Glass' isimli teknolojik gözlüğü ve şoförsüz otomobili de test etti.

İlk olarak Microsoft'u ziyaret eden Erdoğan, burada Microsoft CEO'su Steve Ballmer tarafından karşılandı. Ballmer'in karşılama esnasında Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda İstanbul'da kendisine hediye ettiği kravatı takması dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın FATİH projesiyle ilgilenen Steve Ballmer, hazırladıkları eğitim yazılımları hakkında Erdoğan'a brifing verdi.

Başbakan Erdoğan, Microsoft'ta Google Maps isimli programla İstanbul'u izledi. Daha sonra Apple'da incelemelerde bulunan Erdoğan, son olarak Google'ı ziyaret etti. Google'a gelişinde "self driving car" olarak anılan sürücüsüz otomobili inceledi.

Araca kızı Sümeyye Erdoğan ve AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ile binen Erdoğan, kendi kendine yolunu bulan otomobille tur attı.

Daha sonra Google kampüsünü dolaşarak, çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Silikon Vadisi'nden ayrılırken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



'İlk hedef 10 milyon tablet üretimi'



Gelecek hafta FATİH projesiyle ilgili bir ihale düzenleneceğini hatırlatan Erdoğan, "Bu ihale öncesinde Silikon Vadisi'ni görmek suretiyle bilişim teknolojisinde neler oluyor, yeni gelişmeler neler, bunları yerinde görelim istedik. Çünkü, bizim bu proje benzeri bir projeyi İstanbul'da gerçekleştirme hedefimiz var. Bu konuyla ilgili daha önce arkadaşlarımızı çalıştırdık. Şimdi de FATİH projesinde ilk hedef 10 milyon 600 bin tablet üretimi söz konusu. Üretimin ardından da 2-2,5 milyon tablet üretimi olacak" diye konuştu.

Bunun yanı sıra her sınıfa akıllı tahta yerleştirilmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğine işaret eden Erdoğan, "Bütün bunların üretimi, gerek bu ihaleyi kazanacak ana yüklenici ve Türkiye'den buna ortak olabilecek firmalar, araştırma geliştirme noktasında Türkiye'deki genç dimağlarımızı, mühendislerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Silikon Vadisi'ni görmek suretiyle, aldığımız brifinglerle deneyimimizi, birikimimizi artırma fırsatı bulduk" dedi.

Erdoğan, "Gerek Microsoft, gerek Apple ve gerekse Google olsun, sürekli bilgiyi, uygulamayı geliştirmenin gayreti içindeler. Bu noktada adeta, insansız otomobili de üretme konumuna geldiler. Bütün bunlar, geleceğe yönelik hayalleri gerçeğe dönüştürmenin adımlarıdır. Bunları yerinde görme, tanıma fırsatı bulduğumuz için mutluyum" açıklamasında bulundu.



'Tebrik ediyoruz'



Sürücüsüz otomobil deneyimini de paylaşan Erdoğan, otomobilin bazı yerlerde sürücü tarafından idare edildiğini, bazı yerlerde ise kendi kendine yol alabildiğini vurgulayarak, "Aynı uçaklardaki otopilot sistemine benzer bir sistemle, araç gidiyor. Şu anda daha ilk adımlar, test sürüşlerini daha da geliştirecekler. Navigasyon sistemini tamamiyle bunlara adapte etmek suretiyle bunu çok daha farklı bir şekilde, park etmeden tutunuz da bulunduğunuz yere çağırmaya varıncaya kadar, bunu geliştirme amaçları var. Bütün bunları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şu anda bunu 100 kadar araç üzerinden test ediyorlar. Biz bunu başarılı adımlar olarak görüyor, tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'Çok çalışmamız, bilgiyi üretmemiz lazım'



Google'daki temasları sırasında test aşamasındaki "Google Glass" adı verilen akıllı gözlüğü de taktığını anlatan Başbakan Erdoğan, "Video çekimleri yapar gibi çekim yapıyorsunuz. Çalışanlar, mesafe alıyor. Demek ki bizim de daha çok çalışmamız, bilgiyi üretmemiz, geliştirmemiz lazım. Onun için de ben bilgiyi insanlığın evrensel bir malzemesi olarak görüyorum. Bundan hep birlikte istifade edeceğiz. Geleceğe çok daha güçlü olarak yürüyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, bir gazetecinin, seyahate torunlarının da katılmış olmasını anımsatarak, "Bu seyahatte torunlarınızla da berabersiniz. Bu durum herhalde en çok onları memnun etti" demesi üzerine, "Şu anda memnunlar, mutlular. Birçok yeri görme imkanları da oldu. Annelerinin mezuniyet törenini de onla birlikte yaşayacaklar. Birlikte döneceğiz" dedi.



Öz: Bu teknolojiyi elde etmemiz gerekirdi



Google'ın İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Seval Öz, kendi kendini kullanabilen otomobillerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili proje üzerinde çalıştığını anlattı. Otomobillerin, sensör, lazer ve GPS desteğiyle kendi yolunu bulmasını ve bu teknolojinin dünya geneline yaygınlaşmasını istediklerini kaydeden Öz, "Zaten bu teknolojiyi şimdiye kadar elde etmemiz gerekirdi. Bilgisayarlar otomobillerden önce icat edilseydi, bilgisayarlarımız arabalarımızı kullanacaktı. Senede 1 milyon 200 bin insan trafik kazalarında ölüyor, buna gerek yok" dedi.

Amerika'da yaşayan doktor Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz, yeni geliştirilen telefon ve bilgisayar işlevi gören gözlüğü de tanıttı. Gözlüğün, akıllı telefonlardan daha hızlı şekilde bilgiyi, görüntüyü sosyal paylaşıma sunabildiğini vurgulayan Öz, gözlük içindeki sistemin sese duyarlı olarak çalıştığını, fotoğraf çektiğini, video kaydı ve yön tayini yapabildiğini söyledi.

Google kampüsünde 100'e yakın Türk çalıştığını ancak bu rakamın yeterli olmadığını dile getiren Seval Öz, Google kampüsü içinde zaman zaman bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.