Erdoğan: Gönlüm idamı istiyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, çocuk cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönlüm idam diyor ama yasada yok" dedi.

Trafik kazası geçiren danışmanı Ali İhsan Arslan'ı, tedavi gördüğü Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret eden Başbakan Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında aracından inerek, kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre konuştu.

Hastanenin karşısındaki binada oturan bir vatandaş, Erdoğan'dan, hastanenin atık merkezinin taşınmasını isterken, bazı vatandaşlar da çeşitli isteklerini dile getirdi.

‘Gönlüm idamı istiyor’

Sağlık sorunları konusunda kendisinden yardım talep eden yaşlı bir kadına sarılan Erdoğan, çocuk cinayetlerini hatırlatarak idam cezasının geri getirilmesini isteyen bir vatandaşın sözleri üzerine, şunları söyledi:

"Hukuk devletinde miyiz? Hukuk devletinin içinde kendi kanunları var değil mi? Ben geçenlerde bir açıklama yaptım duymadın mı? Ne dedim? Dedim ki; 'Gönlüm idamı istiyor'. Şu anda bizim yasalarımızda idam olmadığı için diyorum ki ağırlaştırılmış müebbet hapsi. Ne diyor işte ağırlaştırılmış müebbet hapiste çıkamıyorlar. Ağırlaştırılmış müebbet şu andaki şeyimiz tamam mı?"

Başbakan Erdoğan, gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sorusu üzerine de "Şu anda süreç devam ediyor. İstişare süreçlerimiz devam ediyor. Halkımızla kamuoyu araştırmalarımız devam ediyor. Bütün bunlardan sonra da nihai kararımızı inşallah vakit gelir gelmez... Şu anda kesin bir tarihimiz yok" diye konuştu.

Bir vatandaş da Erdoğan'a, "Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Sen gidersen parti çöker ama olsun" dedi.

Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili talebini ileten bir vatandaşa ise "Arkadaşlara verdiğim talimat; burada oturana 'Ben yine burada oturmak istiyorum' diyorsa, burada yapılan inşaatlardan dairesi kadar daire vereceksiniz" karşılığını verdi.