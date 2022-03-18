Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale destanını anlatıyorum " dedi.

Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AKP Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk Bayrağı'na takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.

Şehitler Abidesi'ndeki anma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Şehitler Abidesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve 21 pare top atışı yapıldı.

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıldönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun.

Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum.

"Millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir"

Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış bir millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir.

Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında, dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini can canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin olmadığı görülmüştür. Türk milleti, Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuştur. Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Aynı zamanda Gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var.

Çanakkale bütün bu bölgenin, İslam dünyasının kardeşliğini ve kader ortaklığını da sembolleştirmiştir. Her vatan evladının buradaki şehitliklerden çıkaracağı çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum. Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale destanını anlatıyor, burayı mutlaka görmeleri gerektiğini kendilerine söylüyorum. Her şeyden önce şu içinde bulunduğumuz mekânda Gazi Mustafa Kemal’in komutasında, kınalı kuzuların çıktığı yolda tüm Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekânda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemizin gereğine inanıyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. Yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü’nde Anafartalar Komutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. "