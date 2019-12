-ERDOĞAN: GİRİŞİMCİ KARDEŞLERİMİ GÖNÜLDEN ALKIŞLIYORUM GAZİANTEP (A.A) - 15.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in kendi kendine yetmesini, devlete yük olmadan yük almasını bilen bir il olduğunu belirterek, ''Küresel krizin at oynattığı bir dönemde bu krize direnen ve yatırımlarını büyük bir aşkla, heyecanla yapan girişimci kardeşlerimi şahsım, milletim, ülkem adına gönülden alkışlıyorum'' dedi. Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde Sanko Makina tesislerinde düzenlenen, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Sanko Makina ile birlikte toplam 42 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Resmi açılışını gerçekleştirdikleri tüm fabrika ve tesislerin Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Az önce Sayın Konukoğlu'nun da ifade ettiği gibi ben de gerçekten küresel krizin at oynattığı bir dönemde, bu krize direnen ve yatırımlarını büyük bir aşkla, heyecanla yapan girişimci kardeşlerimi şahsım, milletim, ülkem adına gönülden alkışlıyorum, gönülden kendilerini tebrik ediyorum. Bugün Gaziantep'in ne kadar üretken, ne kadar verimli, ne kadar girişken bir şehir olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Gaziantep kendi kendisine yetmesini bilen bir ilimiz, Gaziantep devlete yük olmadan yük almasını bilen bir ilimiz. Gaziantep'te tam 12 milyon metrekarelik alan üzerinde 4. Organize Sanayi Bölgesinde 42 adet firmanın resmi açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Gaziantep'te yeni bir arıtma tesisini daha kazandırıyoruz.'' Açılışını gerçekleştirdikleri tesislerin her birisinin ayrı bir başarı öyküsüne sahip olduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, bu tesislerin yapımında emeği geçen yatırımcılara, girişimcilere, özel sektöre, Organize Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığını yürüten Vali Süleyman Kamçı'ya teşekkür etti. -''SANKO HOLDİNG TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU''- Sanko Holding'e de teşekkürlerini sunan Başbakan Erdoğan, ''Sanko Holding sadece Gaziantep'te değil birçok vilayetimizde gerçekleştirdiği örnek yatırımlarla, ürettiği markalarla ve ihracatıyla Türkiye'nin gururu haline geldi'' diye konuştu. Sanko Holding'in Rize'de inşa ettiği Cevizlik Hidroelektrik Santrali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bugünde Gaziantep'te Sanko Makina'nın resmi açılışını yaptıklarını, 40 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 500 bin metrekare alanda kurulu olan Sanko Makina'nın yılda 5 bin adet yerli üretim kapasitesine sahip olduğunu anlattı. -KAMUNUN İHTİYAÇLARI- Sanko Makina'nın şimdiden 32 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: ''Temenni ederim ki az önce müjdesini kendisinden de aldım, makine üretiminde bulunan yerli firmayla inşallah makineyi de motorunu da burada üretmek suretiyle... İnşallah biz öncelikle, yönetiminde olduğumuz sürece bu tür üretimleri, bu tür devletin, kamunun ihtiyaçlarını kendi yerli üreticilerimizden karşılamak suretiyle buna da hız vermek istiyoruz. Bunu aslında bakan arkadaşlarımla da paylaştım belediye başkanı arkadaşlarımla da paylaşıyorum, özellikle iş makinesi üretiminde ülkemizin haklı gururu olabilmeleri içiz bizler de üretim ve tüketim paylaşımını birlikte yürütmemiz lazım. Sanko Makina'nın Gaziantep'teki yeni fabrikasıyla birlikte hem ülkemizin hem de Gaziantep'in ihracatına da değerli katkılar sağlayacağını ben şu anda görüyorum ve bundan eminim.'' Yatırımlarda emeği geçenleri bir kez daha kutlayan Başbakan Recep Tayip Erdoğan, ''Önümüz açık, durmak yok, yola devam'' dedi.