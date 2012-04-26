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Başbakan, Avustralya'dan gelen hediyeye kafa attı!

Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Başbakan Tayyip Erdoğan'a Avustralya Milli Takımı'nın imzaladığı bir futbol topu hediye etti

26 Nisan 2012 20:33

Başbakan Erdoğan, Gillard'ın hediye ettiği topa kafa vurdu. .Video gitmek için tıklayınız.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ın hediye ettiği futbol topuna kafa vurdu. Başbakan Erdoğan, Gillard ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık 2 saat görüştü. Görüşme sonrası iki başbakan birbirlerine hediyeler verdi.

Erdoğan, konuk başbakana Çanakkale'deki tabyalar ve şehitlikleri anlatan "Destan ve Abide: Çanakkale" ile "Osmanlı Uygarlığı" adlı iki kitap hediye etti.
 
Konuk başbakan Gillard ise, "Bildiğimiz kadarıyla futbolu çok seviyorsunuz." diyerek, Erdoğan'a Avustralya milli takım futbolcuları ile Türkiye'de de oynayan Avustralyalı futbolcu Harry Kewell'ın imzası bulunan bir futbol topu hediye etti.
 
Topu elinde tutarak poz veren Erdoğan, daha sonra topa kafa vurdu. Erdoğan'ın bu hareketi Gillard ve salondakilerden alkış alırken, gülüşmelere sebep oldu.

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