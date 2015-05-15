Erdoğan: Gidin istediğiniz yere başvurun, bu meydanlardan beni alamazsınız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin "tarafsızlığını yitirdi" suçlamasıyla YSK'ya yaptığı başvuruları eleştirerek, "YSK'ya durmadan gidiyorlar. Bu cumhurbaşkanını ekrana çıkarmayın diyorlar. Nereye giderseniz gidin bu meydanlardan beni alamazsınız, susturamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İl özel idaremiz çeşitli yol çalışmalarını tamamladı. Bütün bunlarla beraber eğitimde attığımız adımları saydım.

‘Var mı artıran?’

Biz -cek, -cak'la konuşmuyoruz. Asgari ücret açık artırmaya çıktı. Hükümet bunlar gibi sıkı atmıyor. Bir tanesi çıkmış bin 400 bir tanesi bin 1500 bir tanesi 5 bin TL diyor, var mı artıran? Herhalde 5 bin diyene vereceksiniz.

Benim de gönlümde bir aslan yatıyor ama ben bunu meydanda açıklamam ama benim bir tarafım var. Ben milletin tarafıyım.

Eğitimde, sağlıkta,ulaşımda atılan bütün bu adımlar 78 milyon vatan evladı için.

Kırıkkale'ye burada çok büyük iş düşüyor. Gayret olmadan netice olmaz. Kırıkkale hiçbir zaman ülkesine hizmetten kaçmamış bir şehir. 2023 hedeflerimiz konusunda da inşallah en ön safta yer alacaklar.

Ne diyor Ozan'ımız;

"Can Özümden Besmeleyi Çekince

Dil Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım

Hak Uğruna Bır Sefere Çıkınca

Yol Yanmazsa Ben Yanarım Sultanım"

‘Avucunuzu yalarsınız’

Kırıkkale bizim yanımızda olduğu müddetçe önümüzde hiçbir kuvvet duramaz. Bu milleti bölmeye hiçkimsenin gücü yetmez.

Bu toprakların hamurunda şehidimizin kanı var. Bölücü terör örgütünü yönetenler bu topraklarda operasyon düşünüyorlar. Avucunuzu yalarsınız, avucunuzu. Bu topraklar ilelebet payidar kalacaktır.

Van'daydım, Siirt'teydim, Diyarbakır'daydım. Siz de gitsenize, niye gitmiyorsunuz? Niye meydanları bunlara bırakıyorsunuz? İşte 7 Haziran bir kırılma noktasıdır.

Benim kardeşlerim sandıkta gereğini yapacak.

Benim Türkiye'yi karış karış dolaşmamdan rahatsız oluyorlar. Cumhur ile başkanın buluşmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bunlar makamı hala vesayetin temsili olarak görüyorlar.

‘Nereye giderseniz gidin, bu meydanlardan beni alamazsınız’

YSK'ya durmadan gidiyorlar. Bu cumhurbaşkanını ekrana çıkarmayın diyorlar. Nereye giderseniz gidin bu meydanlardan beni alamazsınız, susturamazsınız. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz.

Bu ülkede neler çektik ya. 4 çocuğum var, 4'ü de imam hatip mezunu. Ben de imam hatip mezunuyum. Yurtdışında okudular. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dinini diyanetini bilen bir nesil istemiyorlar. Din kültürü ve ahlak dersini istemiyorlar.

‘Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz’

Ana muhalefet lideri, genel başkanı. Kayseri'de biz imam hatipleri kapatmayacağız diyorsun, imam hatiplerin orta kısmını kapatıyorsun. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

Türkiye 7 Haziran seçimlerine giderken çok ilginç manzara ile karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü ve paralel örgütü bir olmuşlar. Önlerine muhalefet partilerini katmışlar gidiyorlar.

Bu oyunu Kırıkkale bozmaya var mı? Birileri atıyor tutuyor ama ben size bir İstanbullu olarak Marmaray var ya Marmaray, 18 ayda geçen yolcu sayısı neredeyse 74 milyona ulaştı.