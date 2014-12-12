Erdoğan: Giderken sarayı da götürmedim, buranın tekerleği yok

Yeni Cumhurbaşkanlı Sarayı’nda düzenlenen TOBB istişare toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burayla ilgili de garip garip şeyler söylüyorlardı. Giderken sarayı da götürdü diye. Buranın tekerleği yok. Başbakanlık sarayı olarak düşünülen, daha sonra cumhurbaşkanlığına. Çankaya da Başbakanlığa dönüşüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor ki. Burası da Çankaya da bu millete hizmet edecek. Bunu anlamayacak kadar aklı muvazzanesi yerinde olmayanlar var” dedi.

Erdoğan, İngiltere’de Westminster Sarayı’nın restorasyonda olduğunu hatırlatarak, “Geçenlerde Cameron (İngiltere Başbakanı David Cameron – T24) buradaydı. Sordum, ‘var mı orada yaygara?’ diye. O da ‘yok, normal şeyler bunlar’ dedi. Kaçak saray olduğunu söylemek edebe, adaba sığmaz” diye konuştu.

Burayla ilgili de garip garip şeyler söylüyorlardı. Giderken sarayı da götürdü diye. Buranın tekerleği yok. Başbakanlık sarayı olarak düşünülen, daha sonra cumhurbaşkanlığına. Çankaya da Başbakanlığa dönüşüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor ki. Burası da Çankaya da bu millete hizmet edecek. Bunu anlamayacak kadar aklı muvazzanesi yerinde olmayanlar var.

Cameron’a sordum: Var mı orada yaygara?

Westminster Sarayı restorasyona giriyor. 3 milyon pound ayrılan para. İngiltere gazetelerinde böyle bir yaygara görüyor musunuz.

Geçenlerde Cameron (İngiltere Başbakanı David Cameron – T24) buradaydı. Sordum, ‘var mı orada yaygara?’ diye. O da ‘yok, normal şeyler bunlar’ dedi. Kaçak saray olduğunu söylemek edebe, adaba sığmaz.

TC yapmış olduğu sarayı ne gerekiyorsa buna göre yapmıştır. Danıştay kararları, hepsi bunun içinde var.

Şu kadar ağaç kesildi falan hepsi yalan. Bunlar her şeye karşı çıktılar. Bu ülkede güzellik adına millete ne yapılıyorsa hepsine karşı çıktılar.

Bir büyüğümüzün güzel sözü var. İtibardan tasarruf yapılmaz. Burası Türk milletinin itibarıdır. Sonucu 600-650 milyon dolardır.