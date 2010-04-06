'Erdoğan giderek Kaddafi'ye benziyor'

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve Kudüs'e yönelik son eleştirilerinin ardından, Erdoğan'in "giderek, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye dönüştüğünü" öne sürdü.



Lieberman, İsrail'in Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın yavaş yavaş (Libya lideri Muammer) Kaddafi veya (Venezuela Devlet Başkanı) Hugo Chavez'e dönüştüğüne inandığını" ifade etti.



Lieberman, "Bu onun seçimi, sorun Türkiye değil, Erdoğan" diye de ekledi.



Ynet, Lieberman'ın, İran'ın nükleer silah sahibi olmaya doğru ilerlemesine, Türkiye'den yönelen eleştirilere, Filistinlilerin bir devlet ilanı tehdidiyle karşı karşıya bulunulmasına ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Kudüs'teki inşaatların kontrol altında tutulmasını istemesine rağmen, "Lieberman'ın iyimserliğini koruduğunu" belirtti.



"Biz Firavun'u atlattık, bu dönemin de üstesinden geliriz" diye konuşan Lieberman, İsrail'in bağımsızlığı ve varlığını korumak için mücadele edenlerin bu baskılara da göğüs germesi gerektiğini ifade edip, "Başka bir seçenek yok" diye konuştu.



Filistin Yönetimi'nin önümüzdeki yıl muhtemelen yaz aylarında bağımsız bir devlet ilanına gideceği yolundaki açıklamalarına karşı da Lieberman, "Tek taraflı bir karar, bizi de tüm taahhütlerimiz konusunda serbest bırakacaktır" diye konuştu. Ancak Lieberman, böyle bir kararın "bir çözüm ve barış getirmeyeceği" görüşünde olduğunu dile getirdi.





"ABD ile kriz yok"



ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu temsilcisi George Mitchell'ın bölgeye yapması beklenen yeni ziyaret öncesinde, Amerikan tarafı ile İsrail arasında bir kriz yaşanmadığını savunan Lieberman, İsrail'in ABD Başkanı ile oldukça net bir şekilde konuşması gerektiğine de inanıyor.



"Obama'ya, Kudüs'te inşaatları durdurmayacağımızı ve (Batı Şeria'daki) 10 aylık süre sonunda da inşaatlara yeniden geçeceğimizi açıkça söylememiz gerektiği düşüncesindeyim" diyen Lieberman, bu konuda bir yanılsama olmaması gerektiğini kaydetti.



Amerikan yönetiminin Gazze'ye ablukanın hafifletilmesi, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yeni jestlerde bulunulması ve Kudüs'te inşaatların durdurulması gibi taleplerine karşı Lieberman, "Filistinliler'e yeni jestler konusunda planları bulunmadığını" ifade etti.



Lieberman, "Netanyahu hükümeti, doğrudan görüşmeler öncesinde daha iyi bir atmosfer sağlamak amacıyla yeterince iyi niyet jestlerinde bulunmuştur" dedi ve şöyle devam etti:



"Ancak bunun karşılığında ilave talepler, baskılar ve suçlamalardan öte hiç bir olumlu teşvik görmedik. Yeni jestlere gerek görmüyorum. Şimdi jestler yapma sırası Filistinliler'de..."



Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kuzey Afrika kökenli Yahudiler'n dün gece düzenledikleri Pesah (Hamursuz) Bayramı festivaline katılıp, "Ülkenin kuzeyinde ve güneyinde ve özellikle Kudüs'te kalkınma hamlelerine devam edeceğiz" diye konuştu.









