Erdoğan: Hep söylediğimiz gibi "Gidemediğin yer senin değildir", bunun için 18 yılda tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışını gerçekleştirdi. Projenin mevcut güzergâhı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacağını ifade eden Erdoğan, "Tüneli ve bağlantı yoluyla birlikte 3,6 km'yi bulan bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizin her köşesinin gelişmesini, büyümesini de hızlandırırız. Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık" ifadelerini kullandı.

"Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik" diyen Erdoğan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

"Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde belli şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık ölçeğin büyümesi, ulaşımın kolaylaşması avantajları sebebiyle 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir seviyeye geldik. Açtığımız tünellerin büyük bir kısmı işte bu potansiyelden rahatça faydalanabilecek noktalardadır. Bir zamanlarda açtığımız yollara bakıp buralara uçak mı indireceksiniz diyorlardı.Yaptığımız eserler tamamlanıp, hizmete açıldığında en çok eleştirenler bu eserlerden istifade etti. Bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan döndürebileceklerini düşündüler."

Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor" diyerek devam eden Erdoğan, "İnşallah 2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz. Bunun için diğer alanlarla birlikte ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Marmara'yı çepeçevre kuşatan otoyolumuzun son kısmı da bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

"Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar.

Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.

Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz."