Erdoğan: Gezi Parkı'na bir şartla giderim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı temsilcilerini AKP Genel Merkezi'nde kabul etti. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda Başbakan Erdoğan yarım saat konuştu, 4 saat heyet üyelerinin taleplerini dinledi. Başbakan Erdoğan'ı kendilerine samimi eylemcilere diyalog kapısının açık olduğunu dile getiren heyet üyesi, 'orada herhangi bir provokatif girişim olmayacağının garantisini verin, görüşmeye, gelmeye hazırım' dedi.

Yarım saat konuştu 4 saat dinledi

Yeni Şafak'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan, 4.5 saatlik toplantıda yarım saat konuştu. Erdoğan, 4 saat heyet üyelerinin ne talep ettiğini neden eyleme katıldıklarını ve görüşlerini dinledi. İsmini vermek istemeyen heyet üyesi, Başbakan Erdoğan'ı samimi bulduğunu anlattı. Erdoğan'ın çözüm aradığına ikna olduklarını ifade eden heyet üyesi, 'Başbakan bizi ikna etmeye çalıştı' dedi. Görüşmede referandum teklifinin de gündeme geldiğini söyleyen üye 'Fakat referandum önerisini bize ait değil. Bu gidişatın farklı bir çözüm yolu da olmalı' dedi. Heyetten bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Erdoğan'ın referandum teklifine bazı üyeler memnuniyetle karşıladı.

'Garanti verin gelmeye hazırım'

Başbakan Erdoğan'ı kendilerine samimi eylemcilere diyalog kapısının açık olduğunu dile getiren heyet üyesi, 'orada herhangi bir provokatif girişim olmayacağının garantisini verin, görüşmeye, gelmeye hazırım' dedi. Erdoğan'ın bu teklifine Heyet, kendilerinin bir grubu temsil etmediklerini ve böyle bir garanti vermeyeceklerini aktardı. İsmini vermeyen bir diğer üye de Erdoğan'ın Gezi Parkı'ndaki gençleri anlama çalıştığını aktardı.

3 bakan katıldı

Hükümeti ve AKP'yi temsilen ise Başbakan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'da görüşmede hazır bulundu. Görüşmede heyettekilere meyve tabağı ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Sümeyye Erdoğan da toplantıdaydı

Görüşmeye katılan Zehra Öney, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı. Öney, görüşmeye Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da katıldığını belirtti ve Erdoğan'ın sakin olduğunu aktardı. Twitter hesabı üzerinden bilgi veren Öney, "Sayın Başbakanımız ile görüşme başladı. İçişleri Bakanımız Sayın Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar, Başbakanımızın kızı Sayın Sümeyye Erdoğan ve birbirini tanımayan 12 değişik kişi görüşmeye katılıyor. Ortam ılımlı, Sayın Başbakanımız sakin. Umarım kişisel aktarımlarımızı yapabiliriz."

Akademisyenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, öğrencilerden sanatçılara kadar farklı kesimlerin temsil edildiği heyette şu isimler yer aldı: Mimar Selva Gürdoğan, Yönetmen Kutluğ Ataman, Üniversite Öğrencisi Nil Eyüboğlu, Tiyatro Sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan, Taksim Platformu Sözcüsü ve Akademisyen Prof. Dr. Betül Tanbay, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölge Üyesi Hale Çıracı, Sosyal Medya Uzmanı Zehra Öney, Sanatçı Rumeysa Kiger, Doç. Dr. İpek Akpınar, Yayıncı Zülfikar Kürüm,Başbakan Erdoğan'a açık mektup yazan AK Parti Üyesi Bülent Peker.