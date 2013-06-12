Erdoğan, Gezi Parkı için Hülya Avşar ve Necati Şaşmaz'la da görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Taksim Gezi Parkı ile ilgili 20 kişilik heyetin yanı sıra Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz, Gökhan Özoğuz ve Hülya Avşar’ı da kabul edecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan Çarşamba günü ilk olarak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Ardından TESK heyetini kabul edecek Erdoğan, Taksim Gezi Parkı ile ilgili heyet ile bir araya gelecek.

Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde ise Hasan Kaçan, Necati Şaşmaz ve Gökhan Özoğuz'u kabul edecek.

Erdoğan'ın, bu sanatçılarla yapacağı görüşmenin de Taksim Gezi Parkı'daki olaylarla ilgili olduğu öğrenildi.

Perşembe günü de kapatılan belde belediyelerinin AKP belediye başkanları ile bir araya gelecek Erdoğan, daha sonra Hülya Avşar ile görüşecek.

Erdoğan, cuma günü de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Olağan Toplantısı'na başkanlık edecek.